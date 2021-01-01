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الهدمي يبحث مع القنصل البلجيكي المشاريع البلجيكية والأوضاع السياسية في القدس

الإثنين 03 مايو 2021 06:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهدمي يبحث مع القنصل البلجيكي المشاريع البلجيكية والأوضاع السياسية في القدس



القدس المحتلة /سما/

بحث وزير شؤون القدس فادي الهدمي، اليوم الإثنين، مع القنصل العام البلجيكي بالقدس دانييلا هيفين المشاريع التنموية البلجيكية بالمدينة.

جاء ذلك خلال استقبال الهدمي للقنصل العام البلجيكي ومسؤولين من وكالة التنمية البلجيكية في وزارة شؤون القدس ببلدة الرام.

وأشارت القنصل العام البلجيكي إلى أن بلادها بصدد وضع برنامج تعاون لفلسطين للفترة الممتدة من 2022 وحتى 2026، بحيث يعتمد البرنامج الجديد على خبرة بلجيكا الطويلة بالتعاون في فلسطين، مضيفة أنه سيتم تصميم البرنامج حول ركيزتين رئيسيتين هما تمكين الشباب والتعليم.

كما نوهت أن البرنامج المستقبلي سيغطي كامل فلسطين، بما في ذلك القدس الشرقية.

وجرى، خلال اللقاء، استعراض المشاريع المتوقع أن يشملها البرنامج والتي ستنفذ في مدينة القدس.

وفي سياق آخر، أطلع الهدمي، القنصل العام البلجيكي والوفد المرافق، على تطورات الأوضاع الخطيرة في مدينة القدس، محذرا من مخاطر إقدام سلطات الاحتلال على إخلاء عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح لصالح المستوطنين.

ودعا بلجيكا، ومن خلالها الاتحاد الأوروبي، إلى التحرك من أجل الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف انتهاكاتها المتصاعدة في مدينة القدس.

#وزير شؤون القدس #فادي الهدمي #القنصل العام البلجيكي #المشاريع التنموية

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