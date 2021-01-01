فتح ترد على تصريحات حمد بن جاسم حول الرئيس عباس: النصائح عبر الإعلام "ملغومة ومدسوسة"

رام الله /سما/

انتقدت حركة فتح، الدعوة التي أطلقها رئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم، للرئيس الفلسطيني محمود عباس، بشأن التخلي عن السلطة، والتي أثارت جدلا واسعا بين الفلسطينيين.

وقال منير الجاغوب رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح، إن ”محمود عباس رئيس منتخب من الشعب الفلسطيني، وجاء إلى منصبه بانتخابات فلسطينية حرة ونزيهة“، بحسب تأكيده.

اقرأ/ي ايضا: رئيس وزراء قطر الأسبق يدعو الرئيس عباس للاستقالة.. "المرحلة القادمة تحتاج إلى قيادة شابة"

وأضاف الجاغوب، في تصريح لـ“إرم نيوز“: ”نحن كفلسطينيين لا نتدخل بالدول العربية وما يحدث بداخلها، ولا يحق لأحد إبداء رأيه في قضايا تخص الشعب الفلسطيني وقيادته، ونحن نحترم كل وجهات النظر والنصائح التي تأتي مباشرة إلينا وليس عبر وسائل الإعلام“.

وتابع الجاغوب: ”أي نصيحة تكون عبر وسائل الإعلام فهي ملغومة ومدسوسة ومن خلفها أهداف، وهي مغرضة“.

من جانبه، اعتبر القيادي في حزب الشعب الفلسطيني وليد العوض، أن دعوة رئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم إلى الرئيس محمود عباس لتقديم استقالته، ”تدخل فظ“ في الشأن الداخلي الفلسطيني.

ورد عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض عبر صفحته على فيسبوك، بالقول إن ”دعوة حمد بن جاسم لاستقالة الرئيس أبو مازن مرفوضة بشدة، وهي تمثل تدخلا فظا في الشأن الداخلي الفلسطيني“.

واعتبر القيادي الفلسطيني، هذه التصريحات بأنها تسهم في تأجيج التباينات داخل الساحة الفلسطينية.

وأكد أن ”الشعب الفلسطيني كفيل بمعالجة التباينات في إطار مصلحته الوطنية دون تدخل“.

وكان رئيس الوزراء القطري الأسبق، حمد بن جاسم، دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الاستقالة، ونقل السلطة بشكل سلمي وديمقراطي.