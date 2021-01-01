  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

ماندلبليت: لا عائق قانوني أمام تشكيل لجنة تحقيق رسمية في "كارثة ميرون"

الإثنين 03 مايو 2021 05:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
ماندلبليت: لا عائق قانوني أمام تشكيل لجنة تحقيق رسمية في "كارثة ميرون"



القدس المحتلة /سما/

رأى المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلي أفيحاي ماندلبليت، اليوم الاثنين، أنه لا يوجد أي عائق قانوني يمنع إنشاء لجنة تحقيق رسمية للتحقيق في ما توصف بـ "كارثة ميرون" التي أدت لمصرع 45 يهوديًا متدينًا خلال احتفالات لهم في صفد.

وبحسب قناة ريشت كان العبرية، فإن ماندلبليت قال في رأيه القانوني، إن أفضل طريقة لمعرفة ملابسات الكارثة واستخلاص العبر اللازمة لمنع تكرارها في المستقبل، تكليف لجنة واحدة بالتحقيق، وليس إنشاء عدة لجان، وأن تكون آليات التحقيق مركزية.

وكان ما يسمى مراقب الدولة الإسرائيلي متنياهو أنغلمان أعلن أنه سيفحص القصور في الحادثة لتحميل الجهة المسؤولة عن ذلك، المسؤولية الكاملة لضمان منع تكرارها.

وعقد مفوض الشرطة الإسرائيلية يعقوب شبتاي، اليوم الاثنين، اجتماعًا لقيادة الشرطة في المنطقة الشمالية.

وقال شبتاي إنه لن يترك الشرطة الإسرائيلية كبش فداء لأي جهة، وأنه ليس لديه شك في أنه سيتم الخروج من هذه الأزمة بقوة.

وانضم وزير الأمن الداخلي أمير أوحانا للاجتماع ذاته، وأكد وقوفه ودعمه لموقف مفوض الشرطة، ورفضه لمحاولات الإعلام العبري دق إسفين ما بينه وبين المفوض، وما بين الشرطة والجمهور.

وكانت مصادر من بيئة أوحانا أكدت أنه لن يستقبل على خلفية الكارثة وسيبقى في منصبه.

#الحكومة الاسرائيلية #أفيحاي مندلبليت #حادث جبل الجرمق #كارثة ميرون

الأكثر قراءة اليوم

شاهد.. فيديو يوثق عملية إطلاق النار في نابلس

رئيس وزراء قطر الأسبق يدعو الرئيس عباس للاستقالة.. "المرحلة القادمة تحتاج إلى قيادة شابة"

قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل عملية إطلاق النار على حاجز زعترة

هزة أرضية في رام الله.. يديعوت: حكم الرئيس عباس يقترب من نهايته وتصعيد ينتظر تل أبيب

صحة غزة تتحدث عن تطورات الحالة الوبائية: مقبلون على أيام صعبة

الداخلية بغزة : مقتل مواطن من حي الصبرة جراء الاعتداء عليه بآلة حادة

هآرتس : تأجيل الانتخابات يظهر أن عباس مخلص للمصلحة الإسرائيلية أكثر من إخلاصه لشعبه

الأخبار الرئيسية

فتح ترد على تصريحات حمد بن جاسم حول الرئيس عباس: النصائح عبر الإعلام "ملغومة ومدسوسة"

تفاصيل جديدة حول عملية حاجز زعترة: "سمعت طلقات نارية ورأيت أصدقائي يسقطون"

اسرائيل تحذر من انهيار السلطة ..وعباس حاول نصب فخ للدولة العبرية..

أزمة تشكيل الحكومة الإسرائيلية: نتنياهو يضغط على بينيت.. ولا حكومة لديه إلى الآن!

الرئيس

الرئيس يصدر مرسوما بإعلان حالة الطوارئ لثلاثين يوما اعتبارا من اليوم

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية