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"شرطة رفح" تفرج عن 42 غارمًا

الإثنين 03 مايو 2021 05:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
"شرطة رفح" تفرج عن 42 غارمًا



غزة /سما/

 أفرجت شرطة محافظة رفح جنوب قطاع غزة، عن 42 نزيلاً من الغارمين الموجودين في نظارتها، بعد دفع المبالغ المستحقة في ذممهم لأصحابها طبقًا للأصول القانونية.

وقال خالد الشاعر نائب مدير شرطة رفح، إن الإفراج عن النزلاء الغارمين جاء بعد سداد كامل المبالغ المستحقة في ذممهم لأصحابها بجهود مباركة من دار الكتاب والسنة وفاعل خير من دولة الكويت.

ولفت الشاعر إلى أن شرطة رفح ترحب بكل الجهود التي من شأنها أن تساهم في فكاك أصحاب الذمم المالية الذين ضاقت بهم الأوضاع الاقتصادية، مشيرًا في الوقت ذاته إلى تقدير شرطة رفح لأهل الخير، وكل من ساهم في هذا العمل الخيري.

#شرطة رفح #قطاع غزة

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