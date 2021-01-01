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المفوضية الأوروبية تقترح إزالة قيود السفر عن متلقي لقاح كورونا

الإثنين 03 مايو 2021 05:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
المفوضية الأوروبية تقترح إزالة قيود السفر عن متلقي لقاح كورونا



بروكسل /وكالات/

اقترحت المفوضية الأوروبية، الإثنين، على الدول الأعضاء بالاتحاد، إزالة قيود السفر الحالية عن المسافرين الذين تلقوا كامل جرعات اللقاح المضادة لفيروس كورونا التي أقرها الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت المفوضية في بيان، أنه تم أيضا اقتراح تخفيف الدول الأعضاء القيود الحالية على السفر غير الضروري لمواطنيها ولغير المواطنين مع مراعاة حملات التطعيم وتطورات الوضع الوبائي في جميع أنحاء العالم.

وأوضحت أنه في حال قبول الاتحاد الأوروبي الاقتراح فسيسمح للأشخاص الذين تلقوا اللقاحات المعتمدة من الاتحاد بالسفر إلى الدول الأوربية، على أن يمر 14 يوما على تلقي الجرعة الثانية من اللقاح.

وأشارت إلى أنه يمكن تطبيق آلية "فرملة الطوارئ" في حال ظهور أنواع مختلفة من الفيروس في بلدان القادمين إلى الاتحاد الأوروبي.

يشار أن اللقاحات المعتمدة من الاتحاد حتى الآن هي "فايزر-بيونتك" و"موديرنا" و"أسترازينيكا" و"جونسون آند جونسون"، في حين أن لقاحات "سبوتنيك V" و"كورونافاك" و"نوفافاكس" لا زالت تحت التقييم من قبل وكالة الأدوية الأوروبية.

#المفوضية الأوروبية #قيود كورونا #فيروس كورونا #الاتحاد الاوروبي

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