"التضامن" توزع صرفية لـ1356 يتيماً قيمتها 138 ألف دينار أردني

نابلس /سما/

شرعت جمعية التضامن الخيرية بصرف الكفالات الفردية الشهرية لمجموعة من الأيتام، عن الأشهر من 1-3 السابقة وقيمتها 138313 ديناراً أردنياً.

وأوضحت الجمعية أن هذه الصرفية التي يستفيد منها 1356 يتيما هي حصيلة تبرعات من أهالي الخير في محافظة نابلس وعدة محافظات أخرى ومن فلسطينيين خارج الوطن.

وجاء البدء بتنفيذ الصرفية بعد أن انتهى قسم الأيتام والدائرة المالية في الجمعية من اعداد التقارير اللازمة لذلك.

وذكر رئيس الجمعية، الدكتور علاء مقبول، أن هذه الصرفية تنفذ كل ثلاثة أشهر على الأيتام، من خلال قسم الأيتام التابع للجمعية، الذي يقدم تقارير دورية عن أوضاع الأيتام ومعيليهم، ويقوم بدراسة جميع ما يخصهم وتحديد احتياجاتهم، وتقديم شرح مفصل عن أوضاع المسكن والدخل وأثاث المنزل والوضع الدراسي لليتيم وعن حالته الصحية وحالة المعيل، علماً أن العديد من الكفلاء يتواصلون مع ايتامهم ماديا واجتماعيا بشكل مباشر، ما يساهم في خلق مودة وأُلفة بين اليتيم وكافله.

وأضاف أنه تم تنفيذ الصرفيه ليتسنى لمعيلي الأيتام فك الضائقة المالية التي يعيشون فيها مع أيتامهم، وليتمكنوا من شراء ما يلزم من مستلزمات.

وأعرب رئيس الجمعية الدكتور مقبول، ورئيسة قسم الأيتام سعاد الحجاوي وأعضاء الهيئة الإدارية وجموع الأيتام وعائلاتهم عن شكرهم لكل المؤسسات والمجموعات والأشخاص الذين يدعمون برامج وأنشطة الجمعية الإنسانية.