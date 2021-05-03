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الزراعة بغزة تفتتح موسم حصاد القمح للعام 2020-2021

الإثنين 03 مايو 2021 03:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
الزراعة بغزة تفتتح موسم حصاد القمح للعام 2020-2021



غزة /سما/

افتتحت وزارة الزراعة الفلسطينية، موسم حصاد القمح والشعير في قطاع غزة للعام 2020-2021، وذلك الأثنين 3-5-2021، في أرض المزارع بكر الريس في منطقة "جحر الديك" شرق مدينة غزة بحضور وكيل الزراعة إبراهيم القدرة ومدراء الوزارة، وبمشاركة واسعة من الفعاليات المجتمعية والمزارعين.

وأفادت الإدارة العامة للإرشاد والتنمية الريفية بالوزارة، أن المساحة الإجمالية المزروعة من المحاصيل الحقلية في محافظات قطاع غزة للموسم الحالي 2020-2021، بلغت حوالي (16.000) دونم، أهمها محصولي القمح والشعير، بالإضافة إلى محاصيل أخرى منها العدس والبيقا والبرسيم والحمص وقصب السكر.

وذكرت أن المساحة الإجمالية لهذا الموسم من القمح والشعير، قُدرت حوالي (15.000) دونم، موزعة في محافظات القطاع غزة، حيث أن أكبر هذه المساحات في المحافظة الوسطى تليها محافظة شمال غزة.

وأوضحت الزراعة، أن أهمية محصولي القمح والشعير، تكمن في توفير كميات كبيرة من الحبوب والقش لمربي الثروة الحيوانية، حيث يتوقع هذا الموسم إنتاج (5000) طن من حبوب القمح والشعير، بالاضافة إلى حوالي (7.500) طن من القش.

كما يتوقع أيضاً هذا الموسم إنتاج (2000) طن من الأعلاف الخضراء وأهمها البرسيم.

وتلعب الظروف الجوية والتغير المناخي دوراً هاماً في إنتاج المحاصيل الحقلية، حيث تتأثر بشكل كبير بمعدلات سقوط الأمطار، مما يؤثر على الانتاج كماً ونوعاً، حسب الإدارة العامة للإرشاد والتنمية الريفية بوزارة الزراعة.

#وزارة الزراعة #غزة #حصاد القمح والشعير

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