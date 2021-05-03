  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

احفتاء بيوم العمال.. "الشعبية" تنظم وقفة جماهيرية في غزة

الإثنين 03 مايو 2021 03:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
احفتاء بيوم العمال.. "الشعبية" تنظم وقفة جماهيرية في غزة



غزة /سما/

 نظمت جبهة العمل النقابي -الإطار العمالي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- بمشاركة تجمع المبادرة العمالي الاطار النقابي لحركة المبادرة الوطنية وقفة جماهيرية عمالية أمام مقر وزارة العمل في مدينة غزة اليوم الاثنين 3/5/2021 بمناسبة الأول من أيار – يوم العمال العالمي.

وأكد مسؤول جبهة العمل النقابي في محافظة غزة غالب كلاب خلال كلمة ألقاها في الوقفة إلى أن عيد العمال حل على شعبنا وكادحيه هذا العام في ظلِّ جملةٍ من التحدياتِ الخطرة أهمها انتشار جائحةِ كورونا التي أدَّتْ إلى تعطلِ الكثيرِ من المنشآتِ ووقفِ نشاطِها الاقتصادي ما ألحق المزيد من العمال بطوابير المُعطلين عن العمل , مشدداً على ضرورة التصدي للسياساتِ النيوليبراليةِ المنحازةِ لمصالحِ كبارِ الرأسماليين والتي يترتبُ عليها طحنُ مستقبلِ ذوي الدخلِ البسيطِ من صغارِ الموظفين والعمالِ كاستجابةٍ لسياساتِ صندوقِ النقدِ والبنك الدوليين عبرَ القراراتِ المتعلقةِ بتقليصِ بنودِ الإنفاقِ الاجتماعيِّ وخفضِ الدعمِ الحكومي عن السلعِ والخَدَماتِ الضروريةِ كالصحةِ والتعليمِ وغيرها وحَمَل كُلاب في كلمته الاحتلالِ الاسرائيلي مسؤولية تدهورِ الأوضاعِ الاقتصاديةِ والاجتماعيةِ للعمال الفلسطينيين.

ودعا لانهاءِ الانقسامِ والتوحدِ في مواجهةِ التحدياتِ والصعابِ من أجلِ تسهيلِ معالجةِ مشاكلِ الفَقْرِ والبطالةِ وإغلاقِ المعابرِ والحصارِ الظالمِ بالإضافة لمطالبته الحكومةِ بتوفير مقوماتِ صمودِ العمالِ والعمل على خلقِ اقتصادٍ وطنيٍّ مستقلٍ وإلغاءِ اتفاقيةِ باريسَ الاقتصاديةِ من خلالِ تبني استراتيجيةٍ وطنيةٍ لاستنهاضِ قطاعاتِ العملِ ووحدةِ الحركاتِ النقابية.

فيما شدد القيادي في تجمع المبادرة العمالي عرفان أبو خوصة في كلمة القاها خلال الفعالية على ضرورة سن القوانين الملائمة لتوفير الحماية الاجتماعية للعمال وتحقيق شمولية الضمان الصحي والاجتماعي لهم ولعائلاتهم، لافتاً إلى أن تحقيق ذلك لا يمكن من دون انتزاع حق انتخاب مجلس تشريعي فلسطيني قادر على سن القوانين وتنفيذها.

#الجبهة الشعبية #العمال الفلسطينيين

الأكثر قراءة اليوم

رئيس وزراء قطر الأسبق يدعو الرئيس عباس للاستقالة.. "المرحلة القادمة تحتاج إلى قيادة شابة"

شاهد.. فيديو يوثق عملية إطلاق النار في نابلس

قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل عملية إطلاق النار على حاجز زعترة

صحة غزة تتحدث عن تطورات الحالة الوبائية: مقبلون على أيام صعبة

نابلس: اصابة 3 اسرائيليين في عملية اطلاق نار قرب حاجز زعترة

هآرتس : تأجيل الانتخابات يظهر أن عباس مخلص للمصلحة الإسرائيلية أكثر من إخلاصه لشعبه

قيادي بفتح: قرار تأجيل الانتخابات "مؤلم" بكل ما تحمله الكلمة من معنى

الأخبار الرئيسية

تفاصيل جديدة حول عملية حاجز زعترة: "سمعت طلقات نارية ورأيت أصدقائي يسقطون"

اسرائيل تحذر من انهيار السلطة ..وعباس حاول نصب فخ للدولة العبرية..

أزمة تشكيل الحكومة الإسرائيلية: نتنياهو يضغط على بينيت.. ولا حكومة لديه إلى الآن!

الرئيس

الرئيس يصدر مرسوما بإعلان حالة الطوارئ لثلاثين يوما اعتبارا من اليوم

عباس

هزة أرضية في رام الله.. يديعوت: حكم الرئيس عباس يقترب من نهايته وتصعيد ينتظر تل أبيب

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية