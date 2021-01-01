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خلال لقائه كوهين.. بايدن يبلغ إسرائيل بموقفه من الاتفاق النووي

الإثنين 03 مايو 2021 03:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
خلال لقائه كوهين.. بايدن يبلغ إسرائيل بموقفه من الاتفاق النووي



القدس المحتلة /سما/

افاد موقع "اكسيوس" (axios) الأمريكي، نقلًا عن مصادر إسرائيلية قولها: إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ رئيس "الموساد" الإسرائيلي يوسي كوهين بأن أمام الولايات المتحدة طريقًا طويلًا لتقطعه في المحادثات مع إيران، قبل العودة للامتثال الكامل للاتفاق النووي.
 
وبحسب الموقع، أكد بايدن له خلال اجتماعهما يوم الجمعة الماضي أن واشنطن ستواصل التشاور مع إسرائيل في القضية، بينما أوضح كوهين أنه سيكون من الخطأ العودة للاتفاق دون تحسينه أولًا.
 
من جهتها قالت وزارة الخارجية الإيرانية: إن محادثات فيينا توصلت لصياغة مسودتين حتى الآن وأن الأمر في هذه المرحلة يتطلب دقة عالية، ونفى المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب زادة احتمال صفقة لتبادل السجناء مع واشنطن.
 
وبخصوص علاقات طهران والرياض، أعرب عن استعداد إيران لإجراء محادثات مع السعودية على أي مستوى. وقال: إن تغيير الخطاب السعودي تجاه إيران سيساعد في تقليل التوتر، مضيفًا مع ذلك أنه "يجب أن يتم التغيير في السلوك أيضًا".

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