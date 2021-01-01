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النائب العام يبحث مع بعثة المنظمة الدولية للصليب الأحمر تعزيز التعاون

الإثنين 03 مايو 2021 02:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
النائب العام يبحث مع بعثة المنظمة الدولية للصليب الأحمر تعزيز التعاون



رام الله / سما /

بحث النائب العام المستشار أكرم الخطيب، اليوم الاثنين، مع مدير بعثة المنظمة الدولية للصليب الأحمر لدى فلسطين إلس دوبوف، آليات التعاون والتنسيق وسبل تطوير مختلف المجالات القانونية بين الطرفين.

وناقش اللقاء دور الصليب الأحمر في الأراضي الفلسطينية، خاصة فيما يتعلق بالحماية وتوثيق الخروقات والاعتداءات على المواطنين، وآليات متابعة مراكز التوقيف من خلال الزيارات الدورية.

وهنأ النائب العام، دوبوف بتوليها منصبها الجديد مديرة بعثة المنظمة الدولية للصليب الأحمر في فلسطين، مثمنا دور الصليب الأحمر في فلسطين سواء في العمل على تحسين الظروف الصحية أو تقديم كافة أشكال الدعم للقطاع الصحي خلال جائحة كورونا.

وأكد قيام النيابة العامة بدورها الرقابي والإشرافي على أداء مراكز الإصلاح والتأهيل والنظارات، ومتابعة وكلاء النيابة كل في مكان اختصاصه الرقابة على أماكن الاحتجاز والتوقيف، من خلال الزيارات التفقدية؛ للتأكد من سلامة الإجراءات القانونية.

بدورها، أكدت دوبوف ضرورة استمرار التنسيق المباشر ما بين النيابة العامة ومنظمة الصليب الأحمر مستقبلا، من أجل تسهيل عمل طواقم اللجنة الدولية في إعداد التقارير من خلال مقابلة النزلاء او الحديث مع أعضاء النيابة العامة.

#الصليب الأحمر #النائب العام #النيابة العامة #فلسطين

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