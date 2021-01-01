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الاحتلال يعتقل 19 مواطنا من الضفة

الإثنين 03 مايو 2021 01:45 م / بتوقيت القدس +2GMT



الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاثنين، 19 مواطنا من مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

في بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين مهند جمال نواورة (25 عاما)، وابراهيم ناصر الورديان (22 عاما)، بعد دهم منزلي ذويهما في المدينة، وتفتيشهما.

وفي نابلس، اعتقلت تلك القوات الشاب مالك جميل يوسف الشرقاوي (25 عاما)، على حاجز دير شرف غربًا، وهو من سكان عسكر الجديد.

 فيما اقتحمت قرية جالود جنوبًا، واعتقلت 10 مواطنين، وهم: نسيم فرح فرحان عباد، وسمير سامي فرحان عباد، ومحمد سامي فرحان عباد، وركان شاهر يونس فهيدات، ومحمود شاهر يونس فهيدات، وابراهيم شاهر يونس فهيدات، ومحمد كمال فرحان عباد، ووليد عبد الكريم محمد حمود، ويوسف ناجح محمد حمود، ومحمد احمد يعقوب مطير.

وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: عبد الله حسين الخطيب، ومحمد حمزة مبارك، وأيمن خضر عقاب، ونديم عبد الحميد الخطيب، وذلك عقب دهم منازل ذويهم في بلدة حزما، والشاب مجدي خالد الهدرة، عقب تفتيش ودهم منزل ذويه واستجواب ساكنيه في بلدة الطور.

وفي الخليل، استدعت قوات الاحتلال الأسير السابق محمد رفعت جميل الصليبي (18 عاما) من بيت أمر شمالا، إلى مستوطنة "بيتار عليت" المقامة على أراضي المواطنين غرب بيت لحم، واعتقلته عقب مقابلته.

#الضفة الغربية #الاحتلال

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