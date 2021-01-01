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وزيرة الصحة: 11 وفاة و565 إصابة و779 حالة تعافٍ من فيروس كورونا

الإثنين 03 مايو 2021 12:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة: 11 وفاة و565 إصابة و779 حالة تعافٍ من فيروس كورونا



رام الله/سما/

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الإثنين، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.8%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.


وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 25، نابلس 81، جنين 38، طوباس 6، قلقيلية 7، ضواحي القدس 2، رام الله والبيرة 19، سلفيت 3، الخليل 9، بيت لحم 3، أريحا والأغوار 1"، قطاع غزة 371. 


وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 23، نابلس 202، جنين 23، طوباس 10، قلقيلية 26، ضواحي القدس 4، سلفيت 7، الخليل 10، بيت لحم 13، أريحا والأغوار3"، قطاع غزة 458.

وتم تسجيل 5 وفيات في الضفة الغربية: " طولكرم 1، نابلس 1، رام الله والبيرة 1، بيت لحم 1، قلقيلية 1"، وتم تسجيل 6 وفيات في قطاع غزة.


ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 133 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 39 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية  338 مريضاً.


وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 258,065، بينهم 186,040  تلقوا الجرعتين من اللقاح.

#الصحة #رام الله #فلسطين

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