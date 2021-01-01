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حظر تسويق السَّلَطات الإسرائيلية في السوق الفلسطينية

الإثنين 03 مايو 2021 12:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
حظر تسويق السَّلَطات الإسرائيلية في السوق الفلسطينية



رام الله / سما /

قررت وزارة الاقتصاد الوطني اليوم الإثنين، منع إدخال وتسويق السَّلَطات الإسرائيلية إلى السوق الفلسطينية، لرسوبها في الفحص المخبري.

وأوضحت الإدارة العامة لحماية المستهلك في الوزارة، في بيان صحافي، أن قرار المنع جاء بعد ثبوت تلوث بكتيري، علاوة على ارتفاع نسب المواد الحافظة في السَّلَطات، متجاوز بذلك الحد المسموح به، وفق التعليمات الفنية الإلزامية.

وأشارت إلى أن طواقم حماية المستهلك سحبت المنتج من السوق، ومنعت إدخال أي كميات جديدة إلى السوق الفلسطينية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة بحق المخالفين.

#وزارة الاقتصاد #الاقتصاد الفلسطيني #حماية المستهلك

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