الحوثي يعلن تنفيذ هجوم صاروخي على مواقع عسكرية وحساسة في السعودية

الرياض / وكالات /

أعلن التحالف العربي، فجر الإثنين، تدمير صاروخين باليستيين و3 طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه جنوبي السعودية.

جاء ذلك في بيانات منفصلة للتحالف العربي نشرتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”.

وذكر التحالف أن “قواته اعترضت ودمرت صاروخين باليستيين تم إطلاقهما من قبل الحوثيين باتجاه منطقة نجران جنوبي السعودية”.

وأضاف أنه “تم اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون باتجاه نجران”.

وأشار إلى “تدمير طائرة مسيرة مفخخة ثالثة أطلقها الحوثيون على المنطقة الجنوبية للمملكة”، دون ذكر مكان محدد.

واتهم التحالف جماعة الحوثي “بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق القانون الدولي الإنساني، باستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة”.

في المقابل، قال المتحدث العسكري للحوثيين، يحيى سريع في بيان: “إن القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير(التابعين لجماعته) نفذا عملية هجومية مشتركة بأربع طائرات مسيرة من نوع قاصف 2K، وصاروخين باليستيين من نوع بدر”.

وأضاف أن “‏العملية استهدفت مواقع عسكرية في مطار نجران وقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط جنوبي السعودية، وكانت الإصابات دقيقة”.

وتابع: “يأتي هذا الاستهداف ردا على تصعيد العدوان والحصار الشامل على بلدِنا العزيز”.

وكثف الحوثيون، مؤخرا، من إطلاق صواريخ باليستية ومقذوفات ومسيرات على مناطق سعودية، وسط إعلانات متكررة من التحالف بتدميرها، واتهام الجماعة بأنها مدعومة بتلك الأسلحة من إيران.

وتقول جماعة الحوثي إن هذه الهجمات ردا على غارات التحالف المستمرة ضدها في مناطق متفرقة من اليمن.

وتشهد اليمن حربا منذ أكثر من 6 سنوات، أودت بحياة 235 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

وللنزاع امتدادات إقليمية منذ مارس/آذار 2015؛ إذ ينفذ تحالف بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء.