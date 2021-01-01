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نقابة الموظفين بغزة: وعود بصرف دفعة مالية قبل العيد

الإثنين 03 مايو 2021 11:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نقابة الموظفين بغزة: وعود بصرف دفعة مالية قبل العيد



غزة/سما/

أفاد الناطق باسم نقابة الموظفين في غزة خليل الزيان أن النقابة تلقت وعوداً إيجابية من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية بصرف دفعة مالية للموظفين قبيل عيد الفطر .

وعبر الزيان عن أمله بأن تنفذ هذه الوعود للتخفيف من ظروف الموظفين وتعزيز صمودهم.

وفي تصريح لإذاعة الأقصى طالب الزيان صباح اليوم، الموظفين الذين تقدموا بالاستقالة لخوض الانتخابات الفلسطينية بالعودة لأعمالهم بعد القرار القهري بإلغاء الانتخابات.

وشدد على ضرورة إصدار قرار حكومي بإعادة من تقدموا بالاستقالة إلى أعمالهم مباشرة.

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