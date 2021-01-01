التنمية بغزة تكشف تفاصيل جديدة بشأن مخصصات الشؤون الاجتماعية وموعد صرفها

غزة/سما/

كشف المفوض العام لوزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة لؤي المدهون، اليوم الإثنين، تفاصيل جديدة بشأن مخصصات الشؤون الاجتماعية، وموعد صرفها.

وقال المدهون، في حديثٍ لإذاعة صوت الشعب": "إنّه سيتم صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة قبل العيد، لكن حتى اللحظة لم يحدد تاريخ الصرف بالضبط.

وأضاف: "أنّه سيتم صرف دفعتان من مخصصات الشؤون الاجتماعية واحدة قبل العيد والثانية في شهر سبتمبر القادم"، مُشيراً إلى أنّه حتى شهر سبتمبر سيكون صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية من خزينة الدولة، لتعذر الحصول على منحة الاتحاد الأوروبي.



وتابع: "تم إضافة مئات من الأسماء الجديدة من مستفيدي الشؤون الاجتماعية سواء كانت حالات محجوبة أو حالات جديدة"، مُؤكّداً على أنّه لن يكون الحجب هذه المرة بالطريقة القديمة، وسيكون فقط للحالات المستقرة خارج البلاد.