ابن غزة في المونديال المؤهِّل لاولمبياد طوكيو..

غزة / سما /

يستعدّ ابن قطاع غزة، الربّاع محمد حمادة، بطل فلسطين في وزن 96 كلغ، للمشاركة في بطولة العالم للناشئين لرفع الأثقال المؤهِّلة إلى أولمبياد طوكيو، المقرَّر إقامتها أواخر الشهر الحالي في طشقند.

وأكّد المدرب حسام حمادة على أهمية المعسكر المقبل في أوزبكستان الذي سيستمرّ لثلاثة أسابيع مع أبطال وربّاعين من أوزبكستان وغيرها من الدول.

وأوضح المدرب أن بطولة العالم المقبلة مهمّة للغاية، مؤكّداً أن الربّاع حمادة لديه الرغبة الحقيقية في حصد أرقام جديدة، لذلك فهو يتدرّب بشكل جيد وبمعنويات عالية من أجل مواصلة نجاحاته، وتأكيد أحقيّته في التأهُّل المباشر إلى أولمبياد طوكيو.

علماً أن الربّاع حمادة شارك في كافة المراحل والبطولات المصنّفة لدى اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادين الدولي والآسيوي لرفع الأثقال.