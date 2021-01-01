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مرفق الكشف..آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الثلاثاء 4 مايو 2021

الإثنين 03 مايو 2021 11:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مرفق الكشف..آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الثلاثاء 4 مايو 2021



غزة/سما/

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الإثنين الموافق 2 مايو 2021، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري، جنوب قطاع غزة، ليوم الثلاثاء المقبل الموافق 4 مايو.

وأشارت إلى أن السفر ليوم غدٍ الثلاثاء، سيكون للحافلتان السابعة من الكشف السابق (14/2021)، بالإضافة إلى الحافلة الأولى حتى الرقم (50) من الكشف الجديد رقم (15/2021).

ودعت المسافرين لإجراء فحص "كورونا" للحافلتين الأولى والثانية، اليوم الإثنين في المراكز الصحية المعلن عنها سابقًا بجميع محافظات قطاع غزة، كما دعت المسافرين لإجراء فحص "كورونا" للحافلات الثالثة والرابعة والخامسة يوم غدٍ الثلاثاء، وانتظار إعلان بخصوص موعد سفرهم.


وأكدت على تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثًا خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات، منوهة إلى ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

للاطلاع على كشف المسافرين (14/2021): اضغط هنا

للاطلاع على كشف المسافرين (15/2021): اضغط هنا

#الية السفر عبر معبر رفح #السفر عبر معبر رفح #غزة

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