مرفق الكشف..آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الثلاثاء 4 مايو 2021

غزة/سما/

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الإثنين الموافق 2 مايو 2021، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري، جنوب قطاع غزة، ليوم الثلاثاء المقبل الموافق 4 مايو.

وأشارت إلى أن السفر ليوم غدٍ الثلاثاء، سيكون للحافلتان السابعة من الكشف السابق (14/2021)، بالإضافة إلى الحافلة الأولى حتى الرقم (50) من الكشف الجديد رقم (15/2021).

ودعت المسافرين لإجراء فحص "كورونا" للحافلتين الأولى والثانية، اليوم الإثنين في المراكز الصحية المعلن عنها سابقًا بجميع محافظات قطاع غزة، كما دعت المسافرين لإجراء فحص "كورونا" للحافلات الثالثة والرابعة والخامسة يوم غدٍ الثلاثاء، وانتظار إعلان بخصوص موعد سفرهم.



وأكدت على تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثًا خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات، منوهة إلى ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

للاطلاع على كشف المسافرين (14/2021): اضغط هنا

للاطلاع على كشف المسافرين (15/2021): اضغط هنا