"التضامن" تنفذ صرفية الفردية للأيتام بقيمة تزيد عن 138 ألف دينار

نابلس / سما /

أفادت جمعية التضامن الخيرية أن قسم الأيتام في الجمعية بدأ بصرف الكفالات الفردية الشهرية لمجموعة من الأيتام، عن الأشهر من 1—3-2021 بمبلغ وقدره 138313 دينار أردني



وهذه الصرفية مقدمة من تبرعات من أهالي الخير في محافظة نابلس وعدة محافظات أخرى ومن الكرماء الفلسطينيين خارج الوطن.



ونفذت الصرفية بعد أن أنتهى قسم الأيتام والدائرة المالية من عمل التقارير اللازمة لذلك، وبلغ عدد الأيتام المستفيدين من هذه الصرفية 1356يتيما.



وأشار رئيس الجمعية أن هذه الصرفية تنفذ كل ثلاثة شهور على الأيتام ، بالتعاون مع قسم الأيتام التابع لجمعية التضامن الخيرية والذي يقدم تقارير دورية عن أوضاع الأيتام ومعيليهم و دراسة جميع ما يخصهم وذكر احتياجاتهم وشرح مفصل عن أوضاع المسكن والدخل وأثاث المنزل والوضع الدراسي لليتيم وعن حالته الصحية وحالة المعيل، علما ان العديد من الكفلاء يتواصلون مع ايتامهم بشكل مباشر، ويتواصلون معهم اجتماعيا وماديا وذلك يخلق مودة بين اليتيم وكافله .



واوضح مقبول انه قد تم تنفيذ الصرفيه ليتسنى لمعيلي الايتام من فك الضائقة المالية التي يعيشون فيها مع ايتامهم وليتمكنوا من شراء ما يلزم من مستلزمات .



بدوره، تقدم رئيس الجمعية والسيدة سعاد الحجاوي رئيسة قسم الأيتام وأعضاء الهيئة الإدارية وجموع الأيتام وعائلاتهم بعظيم الشكر والامتنان لكل المؤسسات والمجموعات والأشخاص الذين يدعمون برامج وأنشطة الجمعية الإنسانية