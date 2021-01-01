  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

هآرتس العبرية : تخوفات إسرائيلية من تقليد عملية زعترة

الإثنين 03 مايو 2021 10:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هآرتس العبرية : تخوفات إسرائيلية من تقليد عملية زعترة



القدس المحتلة / سما /

تتوقع المنظومة الأمنية الإسرائيلية، تقليد عملية اطلاق النار التي وقعت عند حاجز زعترة بالأمس، وأن تؤدي مثل هذه العمليات الى التصعيد وتسخين جبهة الضفة الغربية. 

 
وكتب المحلل العسكري بصحيفة "هآرتس" العبرية، عاموس هرائيل، اليوم الأثنين، أن عملية زعترة تأتي في وقت حساس بالضفة، وفي ظل توقعات باندلاع تصعيد في أواخر رمضان. 
 
وأضاف المحلل، أن الأسابيع القادمة ستكون متوترة، بسبب اقتراب عدة مناسبات دينية ووطنية فلسطينية، وأن الجيش الإسرائيلي يتوقع وقوع المزيد من العمليات بالضفة الغربية. 
 
وقال هرائيل، إن خلفية هذه العمليات الأمنية، هي قرار أبو مازن بتأجيل الانتخابات، والأحداث والتظاهرات الجارية في مدينة القدس منذ بداية شهر رمضان. 
 
وأشار المحلل العسكري، الى أن الجيش الإسرائيلي، قرر رفع حالة التأهب، وتعزيز قوات الجيش بفرقة الضفة الغربية، وذلك تحسبا لوقوع عمليات أمنية جديدة، على غرار عملية زعترة. 

#اسرائيل #عملية زعترة #الضفة الغربية

الأكثر قراءة اليوم

"فتح" تكشف أسباب تأجيل اجراء الانتخابات الفلسطينية.. وتوجه رسالة لـ"حماس"

رئيس وزراء قطر الأسبق يدعو الرئيس عباس للاستقالة.. "المرحلة القادمة تحتاج إلى قيادة شابة"

شاهد.. فيديو يوثق عملية إطلاق النار في نابلس

قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل عملية إطلاق النار على حاجز زعترة

صحة غزة تتحدث عن تطورات الحالة الوبائية: مقبلون على أيام صعبة

"واللي مكتوب رح يصير".. القدوة: إذا أُجبرنا على تشكيل تيار خارج "فتح" فلن نذهب إلى البيوت!

نابلس: اصابة 3 اسرائيليين في عملية اطلاق نار قرب حاجز زعترة

الأخبار الرئيسية

56298

كان العبرية : حماس ستتوجه لإشعال الضفة والقدس

الصحة بغزة: تسجيل 6 حالات وفاة و371 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وزيرة الصحة :وصول جرعات جديدة من لقاح كورونا خلال الشهر الجاري

قيادي بفتح: قرار تأجيل الانتخابات "مؤلم" بكل ما تحمله الكلمة من معنى

هآرتس : تأجيل الانتخابات يظهر أن عباس مخلص للمصلحة الإسرائيلية أكثر من إخلاصه لشعبه

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية