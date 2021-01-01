رام الله / سما /

تصدر استشهاد المواطنة رحاب الحروب برصاص جنود الاحتلال الاسرائيلي جنوب مدينة بيت لحم عناوين الصحف المحلية (الحياة الجديدة، الأيام، القدس) الصادرة اليوم الاثنين.

كما ركزت الصحف على تشديد الاحتلال إجراءاته العسكرية في محيط مدينتي نابلس وجنين.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

استشهاد المواطنة رحاب الحروب وإصابات في بيتا

مســتوطنون يضرمون النار بمساحات شاســعة من أراضي جالود

إصابة 3 مستوطنين بالرصــاص عنــد حاجز زعتــرة

الاحتلال يشــدد من إجراءاتــه في محيــط نابلس وجنين

الرئيس يستجيب لمناشدة والدة الطفلة جوري عرار ويوعز بتقديم العلاج لها

15 وفاة و512 إصابة بفيروس "كورونا"

محكمة احتلالية تؤجل البت في إخلاء منازل بالشيخ جراح ومسيرة بالحي دعما لأصحابها

اشتية يطالب أوروبا باستمرار مساعيها للضغط على إسرائيل للسماح بعقد الانتخابات في القدس المحتلة

الأسرى المرضى.. موت بطيء داخل سجون الاحتلال

"الأيام":

استشهاد مواطنة متأثرة بإصابتها برصاص الاحتلال جنوب بيت لحم بزعم محاولة طعن

إصابة 3 مستوطنين بعملية إطلاق نار في حاجز زعترة

الاحتلال يشن حملة مداهمات بمحيط نابلس ووقوع إصابات

انفجارعبوة ناسفة على طريق استيطاني شمال رام الله

"العليا الإسرائيلية" ترجئ إلى الخميس قراراها بشأن طرد 4 عائلات من الشيخ جراح

"الوباء": 15 وفاة ورصد 512 إصابة جديدة

نتنياهو وصل لطريق مسدود في سعيه لتشكيل حكومة و"الليكود" يطرح الانتخابات المباشر في الكنيست اليوم

الأردن: 26 وفاة و824 إصابة بـ"كورونا" وتسجيل 3 إصابات بالمتحور الهندي

الهند: قفزة قياسية بعدد الوفيات جراء "كورونا" والمساعدات الدولية تتوالى

"القدس":

استشهاد المواطنة الستينية رحاب زعول برصاص الاحتلال جنوب بيت لحم

إصابة 3 مستوطنين بالرصاص جنوب نابلس والجيش ينشر حواجزه بالمحافظة ويشن حملة مداهمات

تواصل ردود الفعل المنددة بقرار تهجير أهالي الشيخ جراح

مركز سياحي أسفل "البراق" يمحو معالمه ويهود حضارة القدس

الرئيس يستجيب لمناشدة والدة الطفلة جوري عرار ويوعز بتقديم العالج لها

اشتية يطالب أوروبا بالضغط على إسرائيل للسماح بإجراء الانتخابات في القدس

15 وفاة و512 إصابة جديدة بكورونا

أكثر من 3 ملايين وفاة ونحو 153 مليون إصابة بكورونا عالميا