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الصحة بغزة: تسجيل 6 حالات وفاة و371 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 03 مايو 2021 10:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة: تسجيل 6 حالات وفاة و371 إصابة جديدة بفيروس كورونا



غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة في غزة، صباح اليوم الاثنين ،تسجيل 6 حالات وفاة و371 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"  458 حالة تعافٍ في القطاع، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 

وجاء في ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن إجمالي تراكمي الوفيات منذ آذار/ مارس الماضي بلغ 914حالات، فيما يبلغ إجمالي تراكمي الإصابات 102074، منها  11964 حالة نشطة.

وأشارت الوزارة إلى، تعافي 458 حالة جديدة، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للمصابين المتعافين لـ 89196 ، فيما بلغت حصيلة الإصابات التي تحتاج إلى رعاية طبية 296 ، منها 211حالة خطرة.

وفيما يخص التطعيمات أفادت الصحة، بأن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة، 110400، مشيرة إلى أنها تكفي لتطعيم 55200 شخص، فيما بلغ عدد الاشخاص الذين تلقوا اللقاح، 37342.

#الصحة بغزة #فيروس كورونا #وباء كورونا

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