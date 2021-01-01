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الإعلام العبري: تدهور حالة المستوطن المصاب على حاجز زعترة والبحث عن المنفذين مستمر

الإثنين 03 مايو 2021 10:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإعلام العبري: تدهور حالة المستوطن المصاب على حاجز زعترة والبحث عن المنفذين مستمر



بيت لحم / سما /

ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، أن حالة المستوطن الذي أصيب بعملية إطلاق النار على حاجز زعترة أمس، لا زالت حرجة وطرأ عليها تدهور جديد هذه الليلة.

وبحسب الإذاعة، فإن الطواقم الطبية في مستشفى بلينسون في بتاح تكفا يواصلون جهودهم لإنقاذ حياته، لكن الحالة الطبية آخذة نحو مزيد من التدهور وقد يعلن عن وفاته متأثرًا بجروحه في أي لحظة.

وأشارت إلى أن المستوطن المصاب بجروح طفيفة غادر المستشفى، في حين الآخر لا زالت حالته خطيرة ولكنها مستقرة.

ووفقًا للإذاعة، فإن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي وبمساعدة الشاباك يعلمون في تعقب المنفذين، من خلال عملية واسعة تنفذ في عدة قرى وبلدات من نابلس ورام الله ومناطق أخرى من الضفة الغربية.

وأجمعت الصحف العبرية الصادرة صباح اليوم، على أن هناك مخاوف من موجة عمليات جديدة بالضفة بعد عملية زعترة.

#الإعلام العبري #حاجز زعترة #بيت لحم

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