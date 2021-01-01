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الاحتلال يعتقل شابا من بيت أمر بعد استدعائه للتحقيق

الإثنين 03 مايو 2021 09:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، شابا من بلدة بيت أمر شمال محافظة الخليل، بعد استدعائه للتحقيق.

وقال الناشط الإعلامي في بيت أمر محمد عوض ، إن قوات الاحتلال استدعت الأسير السابق محمد رفعت جميل الصليبي (18 عاما) إلى مستوطنة "بيتار عليت" المقامة على أراضي المواطنين غرب محافظة بيت لحم، واعتقلته عقب مقابلتها.

كما نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية على مدخلي بلدتي الظاهرية والسموع، وعلى مدخلي مدينة الخليل الشمالي جورة بحلص والجنوبي الفحص، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.

#الاحتلال #بيت أمر #الخليل

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