كورونا عالميا: نحو 3 ملايين و217 ألف وفاة و153 مليونا و505 آلاف إصابة

وكالات / سما /

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الإثنين، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 3 ملايين ونحو 217 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الاجمالية 153 مليونا وما يقارب من 505 آلاف إصابة، تعافى منهم 131 مليونا واكثر من 538 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الأحد 680 ألف و296 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 9,969 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الأحد أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: الهند (3,422 وفاة)، والبرازيل (1,210 وفيات)، وكولومبيا (485 وفاة)، وايران (394 وفاة)، وروسيا (342 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، الهند (370,059 إصابة)، واميركا (30,701 إصابة)، والبرازيل (28,935 إصابة)، ومن دول الشرق الاوسط: تركيا (25,980 إصابة)، وإيران (18,698 إصابة).

وما تزال أميركا تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالية.

وأشارت إلى أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (591,062 وفاة)، والبرازيل (407,775 وفاة)، والهند التي تقدمت اليوم على حساب المكسيك (218,959 وفاة)، والمكسيك (217,233 وفاة)، وبريطانيا (127,538 وفاة).

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالميا من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات، هي: أميركا (33,180,441 إصابة)، والهند (19,925,604 إصابات)، والبرازيل (14,754,910 إصابات)، وفرنسا (5,652,247 إصابة)، وتركيا (4,875,388 إصابات).