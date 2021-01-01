أهم ما ورد في الإعلام العبري صباح الأثنين

القدس المحتلة/سما/

تداعيات عملية زعترة الأمنية والسياسية، والتخوفات من وقوع عمليات أخرى بالضفة، والتظاهرات بحي الشيخ جراح بالقدس، تصدرت العناوين الرئيسية بوسائل الإعلام العبرية.



القناة 13 العبرية:

- أحد المصابين الثلاثة بعملية اطلاق النار قرب حاجز زعترة بالأمس، بحالة ميؤوس منها، ويصارع الموت حاليا.

- في أعقاب عملية زعترة، الجيش الإسرائيلي يقرر تعزيز قواته بالضفة الغربية، تحسبا لوقوع عمليات أمنية أخرى.



القناة 12 العبرية:

- التظاهرات في الشيخ جراح، إصابة رجل وشرطي إسرائيلي الليلة خلال التظاهرات، واعتقال 2 من سكان الحي.

- في أعقاب عملية زعترة، الجيش الإسرائيلي يقرر تعزيز قواته بالضفة الغربية، تحسبا لوقوع عمليات أمنية أخرى.



قناة كان العبرية:

- جال بيرجير: بعد الإعلان عن إلغاء الانتخابات الفلسطينية، حركة حماس تتوجه لإشعال المديان بالضفة الغربية.

- التحقيق الأولي في عملية زعترة: 3 جنود إسرائيليين اطلقوا النار على سيارة المنفذ، ولم ينجحوا في إيقافها.



القناة 7 العبرية:

- بعد إلغاء الانتخابات الفلسطينية، حماس ستحاول إشعال الضفة الغربية وشرقي القدس، وهي تخطط للتصعيد.

- الناطق باسم الجيش الإسرائيلي: بناءا على تقدير الموقف الأمني بالضفة، سيتم تعزيز قوات فرقة الضفة الغربية.



يديعوت:

- اقتحامات بعدة مناطق بالضفة: قوات الجيش الإسرائيلي تواصل علميات البحث عن منفذي عملية زعترة.

- تخوفات بالمنظومة الأمنية الإسرائيلية: عملية زعترة، قد تكون حافزا يؤدي إلى المزيد من التصعيد في بالضفة.



معاريف:

- اندلاع مواجهات الليلة الماضية، بين قوات الجيش الإسرائيلي، والشبان الفلسطينيين في قرية بيتا جنوبي نابلس.

- مباحثات تشكيل الحكومة: نتنياهو ونفتالي بينت أجروا يوم الخميس الماضي لقاءا سريا، لبحث تشكيل الحكومة.



والا العبري:

- فرقة الضفة بالجيش الإسرائيلي، تعطي تعليمات لكتائبها برفع حالة التأهب، خوفا من تقليد عملية زعترة.

- تحليل: عملية إطلاق النار قرب حاجز زعترة هي البداية: حركة حماس تخطط لإشعال الميدان بالصفة الغربية.