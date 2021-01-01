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أهم ما ورد في الإعلام العبري صباح الأثنين

الإثنين 03 مايو 2021 08:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أهم ما ورد في الإعلام العبري صباح الأثنين



القدس المحتلة/سما/

تداعيات عملية زعترة الأمنية والسياسية، والتخوفات من وقوع عمليات أخرى بالضفة، والتظاهرات بحي الشيخ جراح بالقدس، تصدرت العناوين الرئيسية بوسائل الإعلام العبرية.
 
القناة 13 العبرية:
- أحد المصابين الثلاثة بعملية اطلاق النار قرب حاجز زعترة بالأمس، بحالة ميؤوس منها، ويصارع الموت حاليا. 
- في أعقاب عملية زعترة، الجيش الإسرائيلي يقرر تعزيز قواته بالضفة الغربية، تحسبا لوقوع عمليات أمنية أخرى.
 
القناة 12 العبرية:
- التظاهرات في الشيخ جراح، إصابة رجل وشرطي إسرائيلي الليلة خلال التظاهرات، واعتقال 2 من سكان الحي.
- في أعقاب عملية زعترة، الجيش الإسرائيلي يقرر تعزيز قواته بالضفة الغربية، تحسبا لوقوع عمليات أمنية أخرى.
 
قناة كان العبرية:
- جال بيرجير: بعد الإعلان عن إلغاء الانتخابات الفلسطينية، حركة حماس تتوجه لإشعال المديان بالضفة الغربية.
- التحقيق الأولي في عملية زعترة: 3 جنود إسرائيليين اطلقوا النار على سيارة المنفذ، ولم ينجحوا في إيقافها.
 
القناة 7 العبرية:
- بعد إلغاء الانتخابات الفلسطينية، حماس ستحاول إشعال الضفة الغربية وشرقي القدس، وهي تخطط للتصعيد.
- الناطق باسم الجيش الإسرائيلي: بناءا على تقدير الموقف الأمني بالضفة، سيتم تعزيز قوات فرقة الضفة الغربية.
 
يديعوت: 
- اقتحامات بعدة مناطق بالضفة: قوات الجيش الإسرائيلي تواصل علميات البحث عن منفذي عملية زعترة.
- تخوفات بالمنظومة الأمنية الإسرائيلية: عملية زعترة، قد تكون حافزا يؤدي إلى المزيد من التصعيد في بالضفة.
 
معاريف: 
- اندلاع مواجهات الليلة الماضية، بين قوات الجيش الإسرائيلي، والشبان الفلسطينيين في قرية بيتا جنوبي نابلس. 
- مباحثات تشكيل الحكومة: نتنياهو ونفتالي بينت أجروا يوم الخميس الماضي لقاءا سريا، لبحث تشكيل الحكومة.
 
والا العبري: 
- فرقة الضفة بالجيش الإسرائيلي، تعطي تعليمات لكتائبها برفع حالة التأهب، خوفا من تقليد عملية زعترة.
- تحليل: عملية إطلاق النار قرب حاجز زعترة هي البداية: حركة حماس تخطط لإشعال الميدان بالصفة الغربية.

#الصحف العبرية #الاعلام العبري #الوكالات العبرية

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