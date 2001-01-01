في ذكرى مقتل أسامة بن لادن.. بايدن: لحظة لن أنساها أبدا

وكالات

في الذكرى العاشرة لمقتل أسامة بن لادن، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنها "لحظة لن ينساها أبدا".

وقال بايدن، في بيان نشره البيت الأبيض الأحد، "قبل عشر سنوات، انضممت إلى الرئيس أوباما وأعضاء فريق الأمن القومي لدينا، واحتشدوا في غرفة العمليات لمشاهدة جيشنا يحقق العدالة التي طال انتظارها لأسامة بن لادن.. إنها لحظة لن أنساها أبدًا"، وفقا لشبكة "فوكس نيوز".

وأضاف "سنواصل مراقبة وإجهاد أي تهديد لنا ينشأ من أفغانستان. وسنعمل على مواجهة التهديدات الإرهابية لوطننا ومصالحنا بالتعاون مع الحلفاء والشركاء في جميع أنحاء العالم".

وقتل زعيم تنظيم القاعدة الأسبق، أسامة بن لادن، فجر يوم الاثنين، الموافق الثاني من مايو/ أيار، لعام 2011، في مدينة أبوت آباد الواقعة على بعد 120 كم عن إسلام أباد في عملية اقتحام أشرفت عليها وكالة الاستخبارات الأميركية ونفذها الجيش الأمريكي واستغرقت 40 دقيقة.

وتعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، هي الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة، وهو الهجوم الذي أعلن تنظيم القاعدة مسؤوليته عنه، حيث قامت 4 فرق إرهابية من التنظيم باختطاف أربع طائرات ركاب مدنية، لتصطدم بأهداف محددة، وقد نجحت ثلاث منها في ذلك، بينما سقطت الرابعة بعد أن استطاع ركّاب الطائرة السيطرة عليها من يد الخاطفين لتغيير اتجاهها، ما أدّى إلى سقوطها وانفجارها في نطاق أراضي ولاية بنسيلفانيا.

تمثلت أهداف الطائرات الثلاث في برجي مركز التجارة الدولية الواقعة في مانهاتن ومقر وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، بينما لم تُحدد التحريات حتى اليوم الهدف الذي كان يريد خاطفو الطائرة الرابعة ضربه.