  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

في ذكرى مقتل أسامة بن لادن.. بايدن: لحظة لن أنساها أبدا

الإثنين 03 مايو 2021 08:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
في ذكرى مقتل أسامة بن لادن.. بايدن: لحظة لن أنساها أبدا



وكالات

في الذكرى العاشرة لمقتل أسامة بن لادن، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنها "لحظة لن ينساها أبدا".

وقال بايدن، في بيان نشره البيت الأبيض الأحد، "قبل عشر سنوات، انضممت إلى الرئيس أوباما وأعضاء فريق الأمن القومي لدينا، واحتشدوا في غرفة العمليات لمشاهدة جيشنا يحقق العدالة التي طال انتظارها لأسامة بن لادن.. إنها لحظة لن أنساها أبدًا"، وفقا لشبكة "فوكس نيوز".

وأضاف "سنواصل مراقبة وإجهاد أي تهديد لنا ينشأ من أفغانستان. وسنعمل على مواجهة التهديدات الإرهابية لوطننا ومصالحنا بالتعاون مع الحلفاء والشركاء في جميع أنحاء العالم".

وقتل زعيم تنظيم القاعدة الأسبق، أسامة بن لادن، فجر يوم الاثنين، الموافق الثاني من مايو/ أيار، لعام 2011، في مدينة أبوت آباد الواقعة على بعد 120 كم عن إسلام أباد في عملية اقتحام أشرفت عليها وكالة الاستخبارات الأميركية ونفذها الجيش الأمريكي واستغرقت 40 دقيقة.

وتعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، هي الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة، وهو الهجوم الذي أعلن تنظيم القاعدة مسؤوليته عنه، حيث قامت 4 فرق إرهابية من التنظيم باختطاف أربع طائرات ركاب مدنية، لتصطدم بأهداف محددة، وقد نجحت ثلاث منها في ذلك، بينما سقطت الرابعة بعد أن استطاع ركّاب الطائرة السيطرة عليها من يد الخاطفين لتغيير اتجاهها، ما أدّى إلى سقوطها وانفجارها في نطاق أراضي ولاية بنسيلفانيا.

تمثلت أهداف الطائرات الثلاث في برجي مركز التجارة الدولية الواقعة في مانهاتن ومقر وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، بينما لم تُحدد التحريات حتى اليوم الهدف الذي كان يريد خاطفو الطائرة الرابعة ضربه.

الأكثر قراءة اليوم

"فتح" تكشف أسباب تأجيل اجراء الانتخابات الفلسطينية.. وتوجه رسالة لـ"حماس"

رئيس وزراء قطر الأسبق يدعو الرئيس عباس للاستقالة.. "المرحلة القادمة تحتاج إلى قيادة شابة"

شاهد.. فيديو يوثق عملية إطلاق النار في نابلس

قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل عملية إطلاق النار على حاجز زعترة

صحة غزة تتحدث عن تطورات الحالة الوبائية: مقبلون على أيام صعبة

"واللي مكتوب رح يصير".. القدوة: إذا أُجبرنا على تشكيل تيار خارج "فتح" فلن نذهب إلى البيوت!

نابلس: اصابة 3 اسرائيليين في عملية اطلاق نار قرب حاجز زعترة

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة :وصول جرعات جديدة من لقاح كورونا خلال الشهر الجاري

قيادي بفتح: قرار تأجيل الانتخابات "مؤلم" بكل ما تحمله الكلمة من معنى

هآرتس : تأجيل الانتخابات يظهر أن عباس مخلص للمصلحة الإسرائيلية أكثر من إخلاصه لشعبه

واللا العبري: عملية نابلس مجرد بداية.. هكذا تريد حماس إشعال الضفة

رئيس وزراء قطر الأسبق يدعو الرئيس عباس للاستقالة.. "المرحلة القادمة تحتاج إلى قيادة شابة"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية