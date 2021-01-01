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أوامر ملكية عاجلة خاصة بابن سلمان

الإثنين 03 مايو 2021 08:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أوامر ملكية عاجلة خاصة بابن سلمان



وكالات

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، في ساعة مبكرة اليوم الاثنين، عدة أوامر ملكية عاجلة منها ما يخص أحد أبنائه.

وأمر الملك سلمان بتعيين الأمير سلطان بن سلمان مستشارا خاصا لخادم الحرمين الشريفين، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

كما أصدر الملك سلمان أمرا عاجلا بتعيين الأمير سلطان بن سلمان رئيسا لمجلس أمناء مؤسسة الملك سلمان غير الربحية.

وأصدر الملك سلمان بن عبد العزيز عدة أوامر ملكية أخرى، على النحو التالي:

تعيين المهندس عبد الله بن عامر السواحة، رئيسا لمجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء.
تعيين فيصل بن فاضل بن محسن الإبراهيم، وزيرا للاقتصاد والتخطيط.
تعيين الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، مستشارا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بمرتبة وزير.
إعفاء الدكتور أحمد بن محمد بن أحمد العيسى من رئاسة مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب وتعيين

تعيين أحمد بن محمد بن علي الصويان، محافظا لهيئة الحكومة الرقمية بالمرتبة الممتازة.
تعيين إيمان بنت هباس بن سلطان المطيري، نائبا لوزير التجارة بالمرتبة الممتازة.

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