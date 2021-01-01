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حالة الطقس: أجواء حارة وأعلى من معدلها بـ 4 درجات

الإثنين 03 مايو 2021 07:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس: أجواء حارة وأعلى من معدلها بـ 4 درجات



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاثنين، حارا نسبيا إلى حار وجاف، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح  أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الثلاثاء، يكون الجو حارا نسبيا الى حار وجافاً، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد الأربعاء، يكون الجو حارا نسبيا إلى حار وجاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الخميس القادم، يكون الجو حارا نسبيا الى حار وجاف، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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