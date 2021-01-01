صحيفة عبرية:استئناف محاكمة نتنياهو غدًا

القدس المحتلة/سما/

تستأنف يوم غد الثلاثاء، جلسات الاستماع المتعلقة بالأدلة والإثباتات في محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك بعد توقف دام أسبوعين.

وبحسب صحيفة هآرتس العبرية، فإنه سيتم بدء استجواب شاهد الإثبات إيلان يشوع الرئيس التنفيذي السابق لموقع والا الإخباري.

وسيقدم فريق الدفاع عن نتنياهو طلبات تتعلق بتلقي مواد التحقيق التي ادعى مكتب المدعي العام الإسرائيلي أنه لم يكن مضطرًا لتسليمه إياه، حيث كان الفريق قدم طلبًا بداية المحكمة للحصول عليها لكن القضاة أجلوا البت في ذلك إلى وقت لاحق.