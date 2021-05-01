"توك توك الحجة نفيسة" يمضي نحو الأقصى رغم الاحتلال (فيديو)

القدس المحتلة/سما/

تلقت السيدة الفلسطينية، الملقبة بالحجّة نفيسة، منعا من دخول المسجد الأقصى لمدة عام، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقابا لها على رباطها المستمر فيه منذ سنوات.

لكن الحجة نفيسة تواصل تحدي الاحتلال بذهابها إلى أبواب المسجد الأقصى في وقت كل صلاة، حاملة معها في طريقها من يسير إلى هناك، وذلك على متن عربة "توك توك" صغيرة.

وبات توك توك الحجة نفيسة علامة بارزة على طول الطريق الواصل بين منزلها في جبل الزيتون إلى المسجد الأقصى، والذي وجدت فيه حلا، مع تقدمها في السن، للتمكن من الذهاب إلى الحرم في كل صلاة، وكلما رغبت بذلك.

وتقول الحجة نفيسة إن التوك توك كان خيارا أفضل من السيارات التقليدية، لا سيما أنها تخشى من أن يصادر الاحتلال وسيلة تنقلها نحو الأقصى.

ولا تأخذ السيدة المقدسية أجرة على نقل من يريد الذهاب إلى الأقصى، وتفتخر برباطها فيه رغم بطش الاحتلال.