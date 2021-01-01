  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اذاعة الجيش: تدهور حالة المستوطن المصاب بزعترة وتواصل البحث عن المنفذين

الإثنين 03 مايو 2021 07:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اذاعة الجيش: تدهور حالة المستوطن المصاب بزعترة وتواصل البحث عن المنفذين



القدس المحتلة/سما/

ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، أن حالة المستوطن الذي أصيب بعملية إطلاق النار على حاجز زعترة أمس، لا زالت حرجة وطرأ عليها تدهور جديد هذه الليلة.

وبحسب الإذاعة، فإن الطواقم الطبية في مستشفى بلينسون في بتاح تكفا يواصلون جهودهم لإنقاذ حياته، لكن الحالة الطبية آخذة نحو مزيد من التدهور وقد يعلن عن وفاته متأثرًا بجروحه في أي لحظة.

وأشارت إلى أن المستوطن المصاب بجروح طفيفة غادر المستشفى، في حين الآخر لا زالت حالته خطيرة ولكنها مستقرة.

ووفقًا للإذاعة، فإن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي وبمساعدة الشاباك يعلمون في تعقب المنفذين، من خلال عملية واسعة تنفذ في عدة قرى وبلدات من نابلس ورام الله ومناطق أخرى من الضفة الغربية.

وأجمعت الصحف العبرية الصادرة صباح اليوم، على أن هناك مخاوف من موجة عمليات جديدة بالضفة بعد عملية زعترة التي لم يعرف حتى الآن من يقف خلفها، وفيما إذا كانت خلية محلية فردية، أو تنظيمية.

#عملية نابلس #زعترة

الأكثر قراءة اليوم

"فتح" تكشف أسباب تأجيل اجراء الانتخابات الفلسطينية.. وتوجه رسالة لـ"حماس"

خبير إسرائيلي يكشف : هذا ما نرتكبه تجاه حماس التي تتفوق علينا في هذا المجال

رئيس وزراء قطر الأسبق يدعو الرئيس عباس للاستقالة.. "المرحلة القادمة تحتاج إلى قيادة شابة"

شاهد.. فيديو يوثق عملية إطلاق النار في نابلس

قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل عملية إطلاق النار على حاجز زعترة

صحة غزة تتحدث عن تطورات الحالة الوبائية: مقبلون على أيام صعبة

انخفاض في سعر صرف الدولار

الأخبار الرئيسية

هآرتس : تأجيل الانتخابات يظهر أن عباس مخلص للمصلحة الإسرائيلية أكثر من إخلاصه لشعبه

واللا العبري: عملية نابلس مجرد بداية.. هكذا تريد حماس إشعال الضفة

رئيس وزراء قطر الأسبق يدعو الرئيس عباس للاستقالة.. "المرحلة القادمة تحتاج إلى قيادة شابة"

مسؤول اسرائيلي: "لن نسمح بانتخابات في القدس، ومن يهدد بالعمليات فليجهز قبره"

وزارة الصحة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في قطاع غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية