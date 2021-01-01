جيبوتي / سما

أعلنت جهات مختصة وعلماء الفلك وراصدين عن موعد عيد الفطر 2021 في جيبوتي لهذا العام، مؤكدين أنه تم تحديد أول أيام العيد والمتمم لشهر رمضان المبارك 1442 هجري وفق الحسابات الفلكية الدقيقة.

وأوضحت الجهات المختصة أن موعد أول أيام عيد الفطر في جيبوتي 2021 سيكون يوم الثالث عشر من شهر مايو / أيار القادم ويصادف نهاية الأسبوع القادم وتحديدا يوم الخميس اليوم الأول من شوال الهجري.

ووفق الحسابات الفلكية التي أجراها العلماء والراصدين إن يوم الأربعاء بعد القادم هو المتمم لشهر رمضان المبارك 2021 ليكمل بذلك 30 يوما، وسيتم تحري الهلال يوم الثلاثاء الذي قبله يوم 11 مايو 2021.

وجيبوتي هي دولة عربية ذات أغلبية مسلمة وتقع في منطقة القرن الأفريقي وهي عضو في جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، تقع على الشاطئ الغربي لمضيق باب المندب، وتطل على بحر وخليج العرب.

موعد عيد الفطر في جيبوتي 2021:

وأعلنت العديد من الدول العربية والإسلامية ودول أوروبا وأستراليا والقارتين الأميركيتين عن موعد عيد الفطر هذا العام 2021 والذي سيصادف ذات اليوم الخميس الثالث عشر من شهر مايو الجاري.

ويمثل المسلمون في جيبوتي ما نسبته 94% من السكان البالغ عددهم 864,000 نسمة أما النسبة المتبقية فهي من المسيحيين، وقد دخل الإسلام جيبوتي في العهود المبكرة من الدعوة الإسلامية عن طريق التجار.

ويحتفل المسلمون في جيبوتي بقدوم عيد الفطر 2021 في ظروف صحية واقتصادية سيئة نجمت عن استمرار الجائحة العالمية، بينما ينظره السكان للاحتفال به أولا بأداء الصلاة ثم بالطقوس العائلية الاجتماعية.