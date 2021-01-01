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موعد أول أيام عيد الفطر 2021 في السودان

الإثنين 03 مايو 2021 02:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
موعد أول أيام عيد الفطر 2021 في السودان



الخرطوم / سما

حددت مصادر مختصة في علوم الفلك والفضاء، موعد عيد الفطر 2021 في السودان بما يشمل ولاية الخرطوم وكل الولايات؛ حيث لم يتبق على الشهر الفضيل سوى أيام.

ووفق المصادر، فإن موعد أول أيام عيد الفطر في السودان 2021 سيكون بحسب آخر حسابات الفلك بتاريخ 13 ايار / مايو الجاري، وذلك قبل مجيء ميعاد التحري الرسمي.

ويستقبل أبناء الشعب السوداني وكل المسلمين المقيمين هناك، عيد الفطر هذا العام في ظروف مشابهة تقريبا للتي عايشوها السنة المنصرمة بفعل الجائحة الصحية المنتشرة.

وكما هو الحال في البلدان الأخرى، تفرض السلطات السودانية إغلاقا ثم تعود للتخفيف التدريجي كي يرى المواطنون مصالحهم، لكن حين ارتفاع الحالة الوبائية تعود لأول نقطة.

موعد عيد الفطر في السودان 2021:

وحال اعتمدت السودان على المملكة العربية السعودية في تحديد ميعاد عيد الفطر السعيد لهذا العام، فإن أحد المسؤولين في هيئة كبار العلماء قال إن العيد سيبدأ الخميس.

وبدأ السودان التي فيها أغلبية السكان مسلمين في صيام شهر رمضان مع معظم البلدان الإسلامية منها السعودية، في حين تعذر الهلال في دول خليجية مثل سلطنة عمان.

ويوجد في ولايات السودان العديد من المساجد التاريخية والجديدة، أبرزها في هذا الإطار مسجد الخرطوم الكبير، الملك فاروق، النيلين حيث تم تشييد الأخير إبان عهد الرئيس جعفر محمد نميري.

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