" المنيع": رمضان لهذا العام سيكون 30 يومًا لسببين

الرياض/سما/

أعلن عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية، الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع، أن شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442هـ سيكون 30 يومًا، وأن عيد الفطر سيكون يوم الخميس الموافق 13 مايو 2021.

وأفاد في تصريحات نقلتها صحيفة (سبق) السعودية، مساء الأحد، بأن هلال شهر شوال لن يرى يوم 29 من هذا الشهر لسببين: الأول لغروب الهلال قبل غروب الشمس بـ 13 دقيقة، والثاني ولادة الهلال بعد غروب الشمس وبالتحديد في تمام الساعة الـ 9:59 مساءً.

وقال: "من المعلوم أن رمضان هذا العام 1442هـ ثبت دخوله شرعاً يوم الثلاثاء الموافق 13/ 4 /2021 م وعدد أيامه ثلاثون يوماً؛ ذلك أن ولادة شهر شوال تكون في مساء يوم الثلاثاء الموافق 29 رمضان 1442هـ الساعة 9:59، كما أن شمس يوم الثلاثاء تغرب بعد غروب القمر الساعة 6:51 ويغرب القمر قبلها وبالتحديد الساعة 6:38 ، وبين غروب القمر قبل الشمس 13 دقيقة".





وتابع: "ليلة الأربعاء هي ليلة آخر يوم من رمضان، ويوم الأربعاء هو اليوم المكمل لرمضان ثلاثين يوماً فيكون يوم الخميس الموافق 13/ 5/ 2021 م هو أول يوم من أيام شهر شوال وهو يوم عيد الفطر، جعله الله عيداً فيه السعادة للمسلمين وحقق الأمن والاستقامة والهداية لهم أجمعين".

وتعليقًا على بيان المحكمة ترائي الهلال يوم 29 رمضان، ختم بالقول: "صدور بيان من المحكمة العليا بتحري رؤية هلال شوال مساء يوم الثلاثاء الموافق 29/ 9 / 1442 إعذار لمن لم يؤمن بالحساب الفلكي، وإلا فلن يرى الهلال لأمرين: أحدهما أن الهلال في هذه الليلة غرب قبل غروب الشمس بـ 13 دقيقة، والثاني أن ولادة شهر شوال كان بعد غروب القمر ثم غروب الشمس بعده مساء يوم الثلاثاء 29/ 9/ 1442 ، إذ ستحدث ولادة الهلال في الساعة 9:59 من مساء تلك الليلة".