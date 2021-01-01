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اصابة مستوطن رشقاً بالحجارة خلال وقفة تضامنية بالشيخ جراح

الإثنين 03 مايو 2021 02:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اصابة مستوطن رشقاً بالحجارة خلال وقفة تضامنية بالشيخ جراح



القدس المحتلة/سما/

أصيب، مساء الأحد، مستوطن رشقا بالحجارة في حي الشيخ جراح تزامنا مع قيام قوات الاحتلال بالاعتداء على فعالية داعمة لأهالي الحي المهددين بالتهجير.

وأفادت قناة كان العبرية، بأن مستوطنا أصيب إثر إلقاء حجارة من قبل شبان فلسطينيين في الشيخ جراح.

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إصابة شاب واعتقال آخرين خلال وقفة تضامنية في الشيخ جراح بالقدس المحتلة
 الإثنين 03 مايو 2021 01:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة شاب واعتقال آخرين خلال وقفة تضامنية في الشيخ جراح بالقدس المحتلة

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nafees

القدس المحتلة/سما/
أصيب شاب مساء الأحد بقنبلة صوت في يده جراء قمع الاحتلال تظاهرة داخل حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وقال شهود عيان  أن قوات الاحتلال اعتدت على المتضامنين بدون سبب، رغم أن الوقفة التضامنية في حي الشيخ جراح سلمية.

وأضافوا أن القوات اعتقلت الناشط المقدسي سامر ابو عيشة، والفتى حمزة الصباح (13 عاما) خلال تواجدهما في الحي.


 
واندلعت مواجهات مساء اليوم بين الشبان وقوات الاحتلال في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، وسط اطلاق قنابل صوت تجاه المتضامنين.

وشهد حي الشيخ جراح تواجدا مكثفا لقوات الاحتلال وتمركزوا أمام بناية عائلة الغاوي لحماية المستوطنين.

وأشار الشهود إلى أن المستوطنين قاموا باستفزاز السكان والمتضامنين، وحاول أحدهم الاعتداء على شاب بالحي، وسط وضع الأغاني الاسرائيلية عبر مكبرات الصوت للتغطية على هتافات المتضامنين.

#اصابة مستوطن #الشيخ جراح #فلسطين #القدس المحتلة

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