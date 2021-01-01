أوسلو / سما

أعلنت الأمانة العامة للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث عن موعد عيد الفطر 2021 في النرويج هذا العام، مشيرة إلى أن تحديد الموعد جاء بعد اجتماع عقد في اسطنبول بمشاركة أكثر من سبعين دولة.

وأكد المجلس أن موعد عيد الفطر في النرويج سيصادف يوم الخميس الموافق 13 من مايو / أيار 2021 الثالث عشر من الشهر الجاري، مشيرا إلى أن شهر رمضان المبارك سيتمم ثلاثين يوما كاملة.

وأهاب المجلس الأوروبي بالمسلمين في النرويج وكافة بلاد العالم التضرع إلى الله لكشف الضر والكربات، وكل مكروه وسوء عن العالم أجمع، وأن يحيا في سلام وطمأنينة وسكينة في هذه الأيام المباركة.

كما دعا المسلمين إلى الأخذ بالحيطة وجميع الإجراءات الاحترازية، والاستماع إلى إرشادات المسؤولين على جميع المستويات من مسؤولي الصحة والمناشط والتجمعات والمراكز والهيئات في كل قطر.

موعد عيد الفطر في النرويج 2021:

وأوضح أن الالتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المنتشر فيه سلامة للمسلمين، وتحقيق المقصد الشرعي العظيم من حفظ النفس، وأوصاهم بالعمل بما ذهبت إليه المجامع والمجالس الفقهية.

ويعتبر عيد الفطر من الاعياد الاسلامية المهمة للمسلمين في النرويج، والتي ينتظرها الكثير من المسلمين كل عام، ويعتبر هو ‏العيد الذي يأتي في نهاية شهر رمضان المبارك، ‏والأول من شهر شوال.

ويبحث المسلمون وأبناء الجاليات الإسلامية المختلفة عن موعد عيد الفطر في النرويج 2021 لقضاء أيام مباركة جميلة والاستمتاع بالإجازة التي سيقضونها طيلة أربعة أيام هذا العام 1442 هجري.