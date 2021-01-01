موعد عيد الفطر في بريطانيا المملكة المتحدة 2021 لندن

لندن / سما

حددت مصادر رسمية، موعد أول أيام عيد الفطر في المملكة المتحدة بريطانيا 2021 مع بدء العد التنازلي لانتهاء شهر رمضان المبارك في جميع الدول الإسلامية والعالم.

وقال المجلس الأوروبي للبحوث والإفتاء إن موعد عيد الفطر 2021 في بريطانيا يكون بتاريخ 13 مايو الحالي، منوهًا إلى أن ذلك يعتمد على الحساب الفلكي المسبق له.

وأورد مجلس الفتوى والبحوث العديد من النصائح للمسلمين في الدول الأوروبية حول اغتنام العشر الاواخر من الشهر الفضيل وكذلك كيفية إخراج الزكاة والصدقة قبل العيد.

ويعيش في مختلف مدن بريطانيا الملايين من المسلمين، حيث أصبح الكثير منهم مواطنون بعد الإسهامات الكبيرة في التقدم والتطوير بهذه الدولة التي تحسن معاملتهم أيضا.

موعد عيد الفطر في لندن 2021:

وأصبحت بريطانيا وجهة للمسلمين في السنوات الأخيرة؛ وذلك نظرًا لظروف العمل المناسبة لهم في ظل ارتفاع نسب البطالة في البلدان العربية لا سيما النامية منها التي لا يتوفر فيها وظائف.

ويتجه المسلمون في المملكة المتحدة إلى العديد من المساجد لأداء صلوات رمضان والأعياد، أبرزها بيت الفتوح، مسجد لندن المركزي، حديقة فينسبوري، جامع ادنبره، مسجد المدينة المنورة، فضل.

يشار إلى أن السلطات في المملكة المتحدة لم توضح بعد كيفية إقامة صلاة عيد الفطر في المساجد المنتشرة بكل المدن لا سيما العاصمة لندن التي يوجد فيها الجامع المركزي المُشيد منذ عشرات السنوات.