إصابة شاب واعتقال آخرين خلال وقفة تضامنية في الشيخ جراح بالقدس المحتلة

القدس المحتلة/سما/

أصيب شاب مساء الأحد بقنبلة صوت في يده جراء قمع الاحتلال تظاهرة داخل حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وقال شهود عيان أن قوات الاحتلال اعتدت على المتضامنين بدون سبب، رغم أن الوقفة التضامنية في حي الشيخ جراح سلمية.

وأضافوا أن القوات اعتقلت الناشط المقدسي سامر ابو عيشة، والفتى حمزة الصباح (13 عاما) خلال تواجدهما في الحي.

واندلعت مواجهات مساء اليوم بين الشبان وقوات الاحتلال في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، وسط اطلاق قنابل صوت تجاه المتضامنين.

وشهد حي الشيخ جراح تواجدا مكثفا لقوات الاحتلال وتمركزوا أمام بناية عائلة الغاوي لحماية المستوطنين.

وأشار الشهود إلى أن المستوطنين قاموا باستفزاز السكان والمتضامنين، وحاول أحدهم الاعتداء على شاب بالحي، وسط وضع الأغاني الاسرائيلية عبر مكبرات الصوت للتغطية على هتافات المتضامنين.

وشارك العشرات من الشبان والناشطين مساء اليوم بتظاهرة في حي الشيخ جراح دعما للعائلات المهددة بالتهجير، ورددوا شعارات النصرة لهم، والأغاني الوطنية الملتزمة.