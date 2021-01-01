دبلن / سما

كشف المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث مقره دبلن عن موعد أول أيام عيد الفطر 2021 في ايرلندا وذلك بعد إجراء الحسابات الفلكية الدقيقة، حيث جاء بعد اجتماع عقد بين العلماء في لجنة التقويم الهجري الموحد.

وأعلن المجلس الأوروبي أن موعد أو أيام عيد الفطر في ايرلندا سيصادف يوم الخميس 13 مايو / أيار 2021 الثالث عشر من الشهر الجاري، بحيث يكون شهر رمضان لمدة 30 يوما كما صادف العام الماضي.

ووفق المجلس، فإن آخر أيام شهر رمضان المبارك 2021 ميلادي 1442 هجري سيكون يوم الأربعاء بعد القادم، ويليه يوم عيد الفطر السعيد الخميس، بحسب الحسابات العلمية الفلكية المعقدة التي تم العمل عليها.

وأوضح أن الحسابات الفلكية الدقيقة لهلال شهر شوال لعام 1442هجري تؤكد أن الاقتران سيكون على الساعة 19:00 حسب التوقيت العالمي الموحد (جرينتش GMT) من يوم الثلاثاء 11 مايو / آيار2021.

موعد عيد الفطر في ايرلندا 2021:

وأكد المجلس أنه يستحيل رؤية الهلال بعد غروب شمس يوم الثلاثاء، ويمكن رؤيته يوم الأربعاء 12 مايو، بالعين المجردة في أمريكا الشمالية والجزء الشمالي من أمريكا الجنوبية، وباقي مناطق العالم بالتليسكوب.

وقال إن بهذه الحسابات الفلكية الدقيقة سيكون شهر رمضان لهذا العام 30 يوما كامل العدة، وعليه سيكون أول شهر شوال عيد الفطر المبارك لعام 1442هجري، يوم الخميس الموافق 13 مايو/ أيار 2021.

وينتظر المسلمون وأبناء الجاليات العربية والإسلامية موعد أول أيام عيد الفطر في ايرلندا لهذا العام، لبدء التحضيرات والطقوس الخاصة بهذه المناسبة السنوية التي تأتي لمدة 3 أيام بإجازة قد تمتد إلى 4 أيام.