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مركز أبحاث الأراضي يرصد مخططات لتوسعة مستعمرات على 853 دونماً خلال نیسان الماضي

الإثنين 03 مايو 2021 01:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مركز أبحاث الأراضي يرصد مخططات لتوسعة مستعمرات على 853 دونماً خلال نیسان الماضي



القدس المحتلة/سما/

رصد مركز أبحاث الأراضي إعلان سلطات الاحتلال الإسرائیلي مخططات استعماریة جدیدة، خلال شھر نیسان الماضي، لتوسعة عدد من المستعمرات على مساحة (853 دونماً) من أراضي المواطنین المصادرة في الضفة الغربیة.

فقد رصد المركز الإعلان إیداع (6) مخططات لتوسعة ھذه المستعمرات على أراضي محافظات: طولكرم والخلیل وبیت لحم، وتھدف ھذه المخططات إلى تغییر صفة استخدام الأراضي من أراضٍ زراعیة إلى مناطق للبناء الاستعماري وتسمین المستعمرات.

وكان أبرز ھذه المخططات، المخطط رقم ( 110/2/1) لتوسعة مستعمرة "عیناف" المقامة على أراضي محافظة طولكرم، حیث سیستولي المخطط على (289 دونماً) من أراضي المواطنین الواقعة في الحوض رقم (1) في قریة رامین، لغرض إقامة مناطق سكنیة استعماریة من فئة "أ" و "ب" ومؤسسات عامة وطرق، وذلك في الجھة الشمالیة الشرقیة للمستعمرة.

یلي ذلك المخطط رقم (414/3/1) لتوسعة مستعمرة "متساد– أسفر" المقامة على أراضي محافظة الخلیل الشرقیة، وبلغت مساحة المخطط ( 274 دونماً)، وسیستولي على اراضي المواطنین في الحوض رقم (20) من أراضي بلدة سعیر، والحوض رقم (8) من أراضي بلدة الشیوخ، ویھدف إلى شرعنة 120 وحدة إستیطانیة مقامة منذ وقت سابق، كما یھدف إلى شق طریق جدید لیربط مستعمرة " متساد– أسفر" مع مستعمرة " متساد– شمعون".

كما أعلنت سلطات الاحتلال إیداع المخطط رقم ( 426/8/5) لتوسعة مستعمرة "بیتار علیت" المقامة على أراضي محافظة بیت لحم المصادرة، وبلغت مساحة المخطط (147 دونماً)، وسیستولي على أراضي المواطنین في بلدات نحالین وواد فوكین وحوسان، إضافة إلى طرح مخطط آخر یستولي على (1 دونم) من أراضي المواطنین لتوسعة المستعمرة ذاتھا. كما أٌعلن عن المخطط رقم ( 410/5/66) لتوسعة مستعمرة "إفرات" المقامة على أراضي محافظة بیت لحم أیضاً، وبلغت مساحة المخطط ( 128 دونماً) ویستولي على أراضي

المواطنین في الحوض رقم ( 2) من أراضي بلدة الخضر.

بالإضافة إلى ذلك، طرحت سلطات الاحتلال المخطط رقم ( 514/5) لتوسعة مستعمرة "شمعة" المقامة على أراضي مواطني بلدة الظاھریة المصادرة، جنوبي الخلیل، وبلغت مساحة المخطط ( 14 دونماً) لإقامة 20 وحدة استیطانیة جدیدة.

#مركز ابحاث الاراضي #مستوطنات

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