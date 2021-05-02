بنشرقي ينقذ الزمالك من الهزيمة بهدف قاتل..فيديو

القاهرة/سما/

نجا نادي الزمالك من الهزيمة أمام ضيفه بيراميدز في الوقت القاتل من زمن المباراة التي جمعتهما مساء يوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وتقدم بيراميدز بهدف سجله لاعب خط وسطه عبد الله السعيد، في الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول.

هدف بيراميدز في الزمالك عن طريق عبدالله السعيد pic.twitter.com/vBmnntJgT4 — خالد - khalid (@khalidmo99) May 2, 2021



ورد المهاجم المغربي أشرف بنشرقي بهدف التعادل للزمالك سجله من ضربة جزاء في الوقت القاتل، عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة على أستاد القاهرة الدولي.

ورفع الزمالك رصيده بعد هذا التعادل إلى 41 نقطة، ويحتل صدارة الدوري، متقدما بفارق أربع نقاط على غريمه التقليدي ووصيفه الأهلي، الذي لعب ثلاث مباريات أقل.

في المقابل، يشغل بيراميدز المرتبة الثالثة على سلم ترتيب الدوري، برصيد 31 نقطة.