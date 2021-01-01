برشلونة يقلب الطاولة على فالنسيا ..فيديو

مدريد/سما/

حول فريق برشلونة تأخره إلى فوز مثير على مضيفه فالنسيا (3-2) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ووضع المدافع البرازيلي غابريل باوليستا فريق فالنسيا "الخفافيش" في المقدمة بهدف سجله في الدقيقة 50.



ورد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بهدف التعادل للضيوف، في الدقيقة 57، ومن ثم وضع زميله المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان فريقه في المقدمة، في الدقيقة 63، قبل أن يعود ميسي ويوقع على الهدف الثالث "للبلوغرانا" بحلول الدقيقة 69.



وسجل كارلوس سولر باراغان الهدف الثاني لأصحاب الأرض، بحلول الدقيقة 83 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "ميستايا".



ورفع برشلونة رصيده، بعد هذا الفوز، إلى 74 نقطة، ويحتل المركز الثالث في ترتيب "الليغا"، بفارق الأهداف خلف ريال مدريد، صاحب مركز الوصافة، وبفارق نقطتين خلف أتلتيكو مدريد المتصدر.

في المقابل، توقف رصيد فالنسيا عند 36 نقطة، ويشغل المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري.