مسيرة بالشيخ جراح دعما لأصحاب المنازل المهددة بالإخلاء

القدس المحتلة / سما /

انطلقت في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، مساء اليوم الأحد، مسيرة رافضة لقرار محكمة الاحتلال الإسرائيلية، امهال بعض أسر الحي إخلائهم من منازلهم.

وشارك في المسيرة، نشطاء من الفعاليات الشعبية والرسمية في القدس، وعشرات الشبان المقدسيين الذين عبروا عن رفضهم لقرارات الاحتلال، مرددين شعارات ضد الاستيطان وطرد السكان.

ودعا المشاركون إلى تصعيد المقاومة الشعبية في الحي الذي يتعرض إلى أبشع سياسات التطهير العرقي في القدس، والعمل على تكثيف التضامن مع أهالي الحي.

ومنحت محكمة الاحتلال في وقت سابق من اليوم عائلات "الكرد، والقاسم، والجاعوني، واسكافي"، التي يبلغ عددها سبع أسر وتضم 30 فردا منهم 10 أطفال مهلة للإخلاء وعائلات "الداوودي، الدجاني، وحماد" حتى مطلع آب/ أغسطس، وعددها 7 أسر وتضم 25 فردا بينهم 8 أطفال.