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اشتية يشارك مأدبة الإفطار مع عائلة محمود قطوش من قرية حوسان

الأحد 02 مايو 2021 11:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يشارك مأدبة الإفطار مع عائلة محمود قطوش من قرية حوسان



بيت لحم / سما /

 شارك رئيس الوزراء محمد اشتية، مأدبة الإفطار مع عائلة المواطن محمود قطوش، في منزله بقرية حوسان غرب بيت لحم، بحضور محافظ بيت لحم كامل حميد، وأمين سر إقليم حركة فتح في المحافظة محمد المصري، وعدد من فعاليات منطقة الريف الغربي للمحافظة.

واطلع رئيس الوزراء على الوضع الصحي لقطوش (44 عاما)، وهو معيل لأسرة تتكون من ستة أفراد، بعد تعرضه لإصابة قبل سنوات منعته من العمل وممارسة حياته الطبيعية، متكفلا بمتابعة حالته الصحية، ومصاريف علاجه، بما يساهم في تحسين حالته ويخفف من معاناته.

وأكد اشتية انه بتوجيهات الرئيس محمود عباس، سنبقي يدنا على نبض المواطنين، لتلبية احتياجاتهم وفق كافة امكانياتنا المتاحة، للتخفيف مع معاناتهم وتعزيز صمودهم.

#رئيس الوزراء #محمد اشتيه

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