  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

خشية أمنية اسرائيلية من عمليات فدائية أخرى بعد عملية إطلاق النار بنابلس

الأحد 02 مايو 2021 11:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
خشية أمنية اسرائيلية من عمليات فدائية أخرى بعد عملية إطلاق النار بنابلس



القدس المحتلة / سما /

قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، إن المنظومة الأمنية لدى الاحتلال تخشى من عمليات فدائية أخرى بعد عملية إطلاق النار بالقرب من حاجز زعترة القريب من نابلس، والتي أدت لإصابة ثلاثة مستوطنين أحدهما بجراح حرجة.

 وأضافت الصحيفة أن هناك عدة أحداث وقعت خلال الفترة الماضية قد تكون سبباً في تطور الأحداث الأمنية في الضفة وأولها تأجيل الانتخابات الفلسطينية بقرار من الرئيس محمود عباس يوم الخميس الماضي. 

وبحسب الصحيفة فإن شهر رمضان أيضاً يعتبر فترة تصعيد أمني، الأمر الذي أدى بجيش الاحتلال إلى زيادة قواته في الضفة المحتلة مع بداية شهر رمضان.

وأشارت، إلى أن هناك خشية لدى الاحتلال من قيام مقاومين آخرين بتنفيذ عمليات أخرى بعد نجاح عملية زعترة.

ووفقا لـ"إسرائيل اليوم"، فإن جيش الاحتلال يستعد لمضاعفة عدد قواته على الطرق والمفارق الرئيسية في الضفة الغربية بعد تقديرات بأن عملية نابلس لن تكون الأخيرة.

وقال المحلل العسكري لموقع "والا" أمير بحبوط، إن السبب الرئيس لتصاعد عمليات المقاومة في الضفة المحتلة والتي كانت آخرها عملية زعترة، هو ما جرى مؤخرا في مدينة القدس المحتلة، بالإضافة إلى التحريض الذي تمارسه الفصائل الفلسطينية لتنفيذ عمليات في الضفة المحتلة.

#اسرائيل #عمليات فدائية #الضفة الغربية #الانتخابات الفلسطينية #الجيش الإسرائيلي

الأكثر قراءة اليوم

أدعية العشر الأواخر من شهر رمضان 2021 مكتوبة

"فتح" تكشف أسباب تأجيل اجراء الانتخابات الفلسطينية.. وتوجه رسالة لـ"حماس"

خبير إسرائيلي يكشف : هذا ما نرتكبه تجاه حماس التي تتفوق علينا في هذا المجال

موعد أول أيام عيد الفطر 2021 في لبنان

انخفاض في سعر صرف الدولار

نابلس: اصابة 3 اسرائيليين في عملية اطلاق نار قرب حاجز زعترة

في أحدث خطوة نحو العلمانية.. دولة خليجية تلغي عقوبة الحمل خارج إطار الزواج!

الأخبار الرئيسية

رئيس وزراء قطر الأسبق يدعو الرئيس عباس للاستقالة.. "المرحلة القادمة تحتاج إلى قيادة شابة"

مسؤول اسرائيلي: "لن نسمح بانتخابات في القدس، ومن يهدد بالعمليات فليجهز قبره"

وزارة الصحة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في قطاع غزة

صحة غزة تتحدث عن تطورات الحالة الوبائية: مقبلون على أيام صعبة

67

استشهاد المسنّة الفلسطينية فهيمة الحروب متأثرة باصابتها برصاص الاحتلال

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية