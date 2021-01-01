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قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل عملية إطلاق النار على حاجز زعترة

الأحد 02 مايو 2021 09:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل عملية إطلاق النار على حاجز زعترة



القدس المحتلة / سما /

كشفت قناة "كان" الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، عن تفاصيل عملية إطلاق النار التي وقعت عند حاجز زعترة في مدينة نابلس.

وقالت القناة: "التحقيقات الأولية في عملية إطلاق النار عند مفرق تفوح "زعترة" جنوب نابلس توضح أن مركبة فلسطينية جاءت من جهة الجنوب كان على متنها على الأقل  2 من الفلسطينيين توقفت وصاح أحدهم "الله أكبر".

وأوضحت أن المنفذ أطلق 5 رصاصات على حوالي 10 مستوطنين كانوا ينتظرون في المنطقة، مشيرة إلى أن جنود جفعاتي على المفترق أطلقوا النار على السيارة لكنها أخطأتها ولم تصبها.

ونوت إلى أن المنفذين انسحبوا بسرعة من المكان.

#عملية إطلاق النار #حاجز زعترة #الجيش الإسرائيلي #اسرائيل

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