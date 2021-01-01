موعد أول أيام عيد الفطر في روسيا 2021 الشيشان وموسكو

موسكو / سما

كشف مصادر فلكية أوروبية مؤكدة، عن موعد أول أيام عيد الفطر في روسيا لهذا العام 2021، وفق حسابات فلكية دقيقة لتحديد المناسبات والأعياد الدينية الإسلامية على اختلافها.

وأكدت المصادر الفلكية، أن موعد عيد الفطر في روسيا 2021، سيكون يوم الخميس الموافق 13 مايو/ أيار الجاري، حيث يكون مدة شهر رمضان لهذا العام 30 يوما كامل.

ويعتبر دين الإسلام في روسيا ثاني أكبر دين في البلاد، ومعترف به بموجب القانون الروسي باعتباره جزء من التاريخ، حيث يمثل المسلمون ما بين 7- 15 % من المواطنين الروس.

وفيما يشكل المسلمون حوالي 11% من إجمالي سكان روسيا، فإن هناك توقعات بأن ترتفع النسبة إلى 13% مع حلول عام 2030، نظرا لتزايد أعداد المسلمين في البلاد بشكل ملحوظ.

موعد عيد الفطر في روسيا 2021:

ويعتبر أغلبية سكان جمهوريات باشكورستان وتتارستان في منطقة الفولجا، من المسلمين، باعتبارها أكبر أقلية في روسيا، فيما تشكل العاصمة موسكو عدد محدود من السكان المسلمين فيها.

ويتجمع المسلمون في روسيا لصلاة عيد الفطر السعيد في المساجد المشيدة في البلاد، داعيين الله أن يحفظ الإسلام والمسلمين في كل بقاع الأرض، ومن أبرز هذه المساجد موسكو الجامعة، والمسجد القديم سامارا، وغيرها.

ويعرف لدى الدين الإسلامي أن موعد صلاة عيد الفطر، تكون بعد شروق الشمس وارتفاعها قيد الرمح أي ما يعادل 20 دقيقة بعد موعد الشروق في أول أيام هذه المناسبة السعيدة التي اقتربت من البداية هذا الشهر.