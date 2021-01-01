  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

صحة غزة تتحدث عن تطورات الحالة الوبائية: مقبلون على أيام صعبة

الأحد 02 مايو 2021 09:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحة غزة تتحدث عن تطورات الحالة الوبائية: مقبلون على أيام صعبة



غزة / سما /

أكد مدير وحدة مكافحة العدوى والسلامة في وزارة الصحة بغزة رامي العبادلة، مساء اليوم الأحد، انخفاض المنحنى الوبائي ولكن ليس هو المطلوب، مشيرًا إلى أنه ما زال لدينا حالات ما بين خطيرة وحرجة أكثر من 215 حالة.

وأوضح العبادلة، خلال حديثه لإذاعة "صوت القدس، أن متوسط حالات الوفيات من 8-10 يومياً.

وأضاف: "نحن مقبلين على أيام صعبة في ظل الاكتظاظ الكبير من قبل المواطنين في العشر الأواخر من رمضان، وفترة العيد والزيارات الاجتماعية، وهو ما ينعكس على المنحنى بشكل سلبي".

وبين أن الإجراءات التي فرضت الفترة الماضية كان لها تأثير على المنحنى وأدت لانخفاض اعداد المصابين.

وطالب المواطنين بالالتزام بكافة الاجراءات الوقائية والابتعاد عن الازدحام أثناء فترة التسوق خلال الأيام المقبلة من شهر رمضان.

وتابع: "الحالة تتطلب مسؤولية من قبل الجميع للعبور بسلام من الموجة الثانية، وحمايةً من موجات أخرى خاصة الطفرة الهندية التي قد تدخل في أي وقت لقطاع غزة".

#غزة #وزارة الصحة #فيروس كورونا #كورونا في غزة #اصابات كورونا #محافظات غزة #شهر رمضان

الأكثر قراءة اليوم

أدعية العشر الأواخر من شهر رمضان 2021 مكتوبة

خبير إسرائيلي يكشف : هذا ما نرتكبه تجاه حماس التي تتفوق علينا في هذا المجال

"فتح" تكشف أسباب تأجيل اجراء الانتخابات الفلسطينية.. وتوجه رسالة لـ"حماس"

موعد أول أيام عيد الفطر 2021 في لبنان

انخفاض في سعر صرف الدولار

في أحدث خطوة نحو العلمانية.. دولة خليجية تلغي عقوبة الحمل خارج إطار الزواج!

تفاصيل لقاء رئيس الموساد الاسرائيلي والرئيس الامريكي جو بايدن في واشنطن

الأخبار الرئيسية

67

استشهاد المسنّة الفلسطينية فهيمة الحروب متأثرة باصابتها برصاص الاحتلال

47

صحيفة عبرية: “سيكون الأمر على ما يرام”.. كلمة إسرائيل لنفسها وللعالم: إلى متى؟

3172507-46

نابلس: اصابة 3 اسرائيليين في عملية اطلاق نار قرب حاجز زعترة

أبو مرزوق: هناك اسباب أخرى وراء التاجيل.. ولن نوافق على حكومة شكلية بلا مرجعية شعبية

"فتح" تكشف أسباب تأجيل اجراء الانتخابات الفلسطينية.. وتوجه رسالة لـ"حماس"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية