صحة غزة تتحدث عن تطورات الحالة الوبائية: مقبلون على أيام صعبة

غزة / سما /

أكد مدير وحدة مكافحة العدوى والسلامة في وزارة الصحة بغزة رامي العبادلة، مساء اليوم الأحد، انخفاض المنحنى الوبائي ولكن ليس هو المطلوب، مشيرًا إلى أنه ما زال لدينا حالات ما بين خطيرة وحرجة أكثر من 215 حالة.

وأوضح العبادلة، خلال حديثه لإذاعة "صوت القدس، أن متوسط حالات الوفيات من 8-10 يومياً.

وأضاف: "نحن مقبلين على أيام صعبة في ظل الاكتظاظ الكبير من قبل المواطنين في العشر الأواخر من رمضان، وفترة العيد والزيارات الاجتماعية، وهو ما ينعكس على المنحنى بشكل سلبي".

وبين أن الإجراءات التي فرضت الفترة الماضية كان لها تأثير على المنحنى وأدت لانخفاض اعداد المصابين.

وطالب المواطنين بالالتزام بكافة الاجراءات الوقائية والابتعاد عن الازدحام أثناء فترة التسوق خلال الأيام المقبلة من شهر رمضان.

وتابع: "الحالة تتطلب مسؤولية من قبل الجميع للعبور بسلام من الموجة الثانية، وحمايةً من موجات أخرى خاصة الطفرة الهندية التي قد تدخل في أي وقت لقطاع غزة".