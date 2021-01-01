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موعد أول أيام عيد الفطر 2021 في اليابان

الأحد 02 مايو 2021 09:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
موعد أول أيام عيد الفطر 2021 في اليابان



اليابان / سما

أعلنت مراكز فلكية إسلامية، عن موعد أول أيام عبد الفطر 2021 في اليابان والجزر المحيطة بها، مشيرة إلى أن تحديدها وفق حسابات فلكية دقيقة حتى الان وليس على رؤية الهلال.

وأكدت المراكز الفلكية، أن مدة شهر رمضان لهذا العامة 2021، هو 30 يوما كامل العدة، فيما يصادف أول أيام عيد الفطر السعيد في اليابان يوم الخميس 13 مايو/ أيار الجاري.

ويعتبر تاريخ الإسلام في اليابان حديث نسبيا مقارنة بوجوده منذ أزمنة في بلدان أوروبية أخرى حول العالم، حيث ازدادت نسبة المسلمين في اليابان بفعل هجرة الشباب العربي للتعليم والعمل.

وبدأ انتشار الإسلام في اليابان بعد الحرب العالمية الثانية، وعودة الجنود من البلاد الاسلامية، حيث اعتنق بعضهم الإسلام أثناء وجودهم في البلاد المسلمة كافة.

موعد عيد الفطر في اليابان 2021:

فيما يبلغ نسبة المسلمين في اليابان ما يزيد عن 185 ألف نسمة وذلك وفق إحصائيات أجريت خلال عام 2010، بعد أن بدأ انفتاح اليابان على العالم الخارجي والاتصال بالدول الإسلامية.

ويوجد في اليابان أجمل المساجد التي يتوافد إليها المسلمين لصلاة الفروض الخمسة إضافة لاجتماعهم لصلاة العيدين الفطر والأضحى، إضافة لإحياة مشاعر الإسلام من احتفال بالمناسبات الدينية.

ومن أبرز المساجد الموجودة في اليابان، مسجد طوكيو حيث يتلقى فيه المسلمين تعاليم الإسلام، وكوبيه و مسجد فوكوكا، ومسجد دار الأرقم، فيما لا توجد حتى الان أي مدارس إسلامية في البلاد.

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